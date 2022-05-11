https://ria.ru/20220511/rossiya-1787854400.html
Число желающих получить паспорт России растет, заявил посол в Риге
Число желающих получить паспорт России растет, заявил посол в Риге - РИА Новости, 11.05.2022
Число желающих получить паспорт России растет, заявил посол в Риге
Количество обращений русскоязычных граждан Латвии для получения гражданства России, а также обращений о переезде в Россию в последнее время выросло, рассказал... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:19
2022-05-11T11:19
2022-05-11T11:19
в мире
россия
латвия
михаил ванин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Количество обращений русскоязычных граждан Латвии для получения гражданства России, а также обращений о переезде в Россию в последнее время выросло, рассказал посол РФ в Латвии Михаил Ванин."В последнее время выросло количество обращений граждан Латвии о предоставлении российского гражданства и обращений о переезде в нашу страну из Латвии. Люди не могут жить в этой стране, где к ним так относятся", - сказал Ванин в эфире "Соловьев. LIVE" в среду, отвечая на вопрос о возможностях для русскоговорящих латвийцев получать образование в России. Кроме того, он подчеркнул, что значительное число молодежи Латвии уезжает в Россию получать высшее образование.В своем выступлении Ванин также добавил, что уровень текущих отношений России и Латвии сейчас можно назвать минимальным: "Уровень сегодняшних отношений можно назвать минимальным. Что касается политического, дипломатического уровня, то это фактически технические отношения. Пытаются разорвать и гуманитарные связи".Он также отметил, что власти страны пытаются отрезать Россию и от сотрудничества с Латвией в экономической сфере: прекратилось грузовое автомобильное передвижение, а судам РФ запретили заходить в латвийские порты."Власти призывают к тому, чтобы полностью разорвать те экономические связи с нашей страной, называют сотрудничество с нашей страной в этой сфере высоко рискованным", - заключил Ванин.
https://ria.ru/20220510/litva-1787743828.html
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, латвия, михаил ванин, санкции в отношении россии
Число желающих получить паспорт России растет, заявил посол в Риге
Посол в Риге Ванин: число обращений для получения российского паспорта растет
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Количество обращений русскоязычных граждан Латвии для получения гражданства России, а также обращений о переезде в Россию в последнее время выросло, рассказал посол РФ в Латвии Михаил Ванин.
"В последнее время выросло количество обращений граждан Латвии
о предоставлении российского гражданства и обращений о переезде в нашу страну из Латвии. Люди не могут жить в этой стране, где к ним так относятся", - сказал Ванин в эфире "Соловьев. LIVE" в среду, отвечая на вопрос о возможностях для русскоговорящих латвийцев получать образование в России
. Кроме того, он подчеркнул, что значительное число молодежи Латвии уезжает в Россию получать высшее образование.
В своем выступлении Ванин также добавил, что уровень текущих отношений России и Латвии сейчас можно назвать минимальным: "Уровень сегодняшних отношений можно назвать минимальным. Что касается политического, дипломатического уровня, то это фактически технические отношения. Пытаются разорвать и гуманитарные связи".
Он также отметил, что власти страны пытаются отрезать Россию и от сотрудничества с Латвией в экономической сфере: прекратилось грузовое автомобильное передвижение, а судам РФ запретили заходить в латвийские порты.
"Власти призывают к тому, чтобы полностью разорвать те экономические связи с нашей страной, называют сотрудничество с нашей страной в этой сфере высоко рискованным", - заключил Ванин.