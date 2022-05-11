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Росавиация приостановила публикацию данных об авиаперевозках - РИА Новости, 11.05.2022
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Росавиация приостановила публикацию данных об авиаперевозках
Росавиация приостановила публикацию данных об авиаперевозках - РИА Новости, 11.05.2022
Росавиация приостановила публикацию данных об авиаперевозках
Росавиация приостановила публикацию статистики о пассажиропотоке российских авиакомпаний и аэропортов, сообщила РИА Новости представитель ведомства. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T18:32
2022-05-11T20:03
экономика
виталий савельев
россия
украина
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Росавиация приостановила публикацию статистики о пассажиропотоке российских авиакомпаний и аэропортов, сообщила РИА Новости представитель ведомства.Ранее Росавиация ежемесячно публиковала эту информацию. В марте была опубликована статистика за февраль. После этого данные не раскрывались."Публикация статистических данных временно приостановлена", - подтвердила представитель ведомства, не уточнив причину.Страны Запада в ответ на военную операцию России на Украине ввели ряд санкций и обсуждают новые. В частности, ЕС запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. По словам главы Минтранса России Виталия Савельева, по состоянию на 25 апреля в российском реестре были зарегистрированы уже 1140 самолетов.Кроме того, Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 13 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
https://ria.ru/20220511/dvigatel-1787862444.html
https://ria.ru/20220330/aviakompaniya-1780793017.html
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экономика, виталий савельев, россия, украина, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, авиация, новости - туризм
18:32 11.05.2022 (обновлено: 20:03 11.05.2022)
 
Росавиация приостановила публикацию данных об авиаперевозках

Росавиация приостановила публикацию статистики о пассажиропотоке авиакомпаний и аэропортов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Росавиация приостановила публикацию статистики о пассажиропотоке российских авиакомпаний и аэропортов, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
Ранее Росавиация ежемесячно публиковала эту информацию. В марте была опубликована статистика за февраль. После этого данные не раскрывались.
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"Публикация статистических данных временно приостановлена", - подтвердила представитель ведомства, не уточнив причину.
Страны Запада в ответ на военную операцию России на Украине ввели ряд санкций и обсуждают новые. В частности, ЕС запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. По словам главы Минтранса России Виталия Савельева, по состоянию на 25 апреля в российском реестре были зарегистрированы уже 1140 самолетов.
Кроме того, Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 13 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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