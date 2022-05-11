https://ria.ru/20220511/rezolyutsiya-1788020402.html

Китай не поддержит резолюцию США об ужесточении санкций против КНДР

Китай не поддержит резолюцию США об ужесточении санкций против КНДР - РИА Новости, 12.05.2022

Китай не поддержит резолюцию США об ужесточении санкций против КНДР

Пекин не поддержит в СБ ООН нынешний проект резолюции США об усилении санкционного режима в отношении КНДР, заявил журналистам постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-11T23:50

2022-05-11T23:50

2022-05-12T00:02

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кндр (северная корея)

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ООН, 11 мая - РИА Новости. Пекин не поддержит в СБ ООН нынешний проект резолюции США об усилении санкционного режима в отношении КНДР, заявил журналистам постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.Ранее РФ и Китай предложили свой проект резолюции о смягчении ряда санкций против КНДР, оба проекта пока не выносились на голосование.Пекин не хотел бы, чтобы КНДР провела ядерное испытание, заявил Чжан Цзюнь."Никто не любит ядерные испытания. Чего Китай хочет избежать, так это ядерного испытания. Вот почему мы не хотим дополнительных санкций (против КНДР - ред.). Это может заставить одну из сторон предпринять более активные шаги", - сказал Чжан Цзюнь журналистам.

https://ria.ru/20220511/kndr-1788020653.html

китай

россия

пекин

сша

кндр (северная корея)

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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