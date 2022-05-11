https://ria.ru/20220511/rezolyutsiya-1788020402.html
Китай не поддержит резолюцию США об ужесточении санкций против КНДР
Китай не поддержит резолюцию США об ужесточении санкций против КНДР - РИА Новости, 12.05.2022
Китай не поддержит резолюцию США об ужесточении санкций против КНДР
Пекин не поддержит в СБ ООН нынешний проект резолюции США об усилении санкционного режима в отношении КНДР, заявил журналистам постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-11T23:50
2022-05-11T23:50
2022-05-12T00:02
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кндр (северная корея)
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ООН, 11 мая - РИА Новости. Пекин не поддержит в СБ ООН нынешний проект резолюции США об усилении санкционного режима в отношении КНДР, заявил журналистам постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.Ранее РФ и Китай предложили свой проект резолюции о смягчении ряда санкций против КНДР, оба проекта пока не выносились на голосование.Пекин не хотел бы, чтобы КНДР провела ядерное испытание, заявил Чжан Цзюнь."Никто не любит ядерные испытания. Чего Китай хочет избежать, так это ядерного испытания. Вот почему мы не хотим дополнительных санкций (против КНДР - ред.). Это может заставить одну из сторон предпринять более активные шаги", - сказал Чжан Цзюнь журналистам.
https://ria.ru/20220511/kndr-1788020653.html
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сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, китай, оон, россия, пекин, чжан цзюнь, сша, кндр (северная корея)
23:50 11.05.2022 (обновлено: 00:02 12.05.2022)
Китай не поддержит резолюцию США об ужесточении санкций против КНДР
Постпред Китая Цзюнь: страна не поддержит резолюцию США об ужесточении санкций против КНДР