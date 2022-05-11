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Китай не поддержит резолюцию США об ужесточении санкций против КНДР - РИА Новости, 12.05.2022
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Китай не поддержит резолюцию США об ужесточении санкций против КНДР
Китай не поддержит резолюцию США об ужесточении санкций против КНДР - РИА Новости, 12.05.2022
Китай не поддержит резолюцию США об ужесточении санкций против КНДР
Пекин не поддержит в СБ ООН нынешний проект резолюции США об усилении санкционного режима в отношении КНДР, заявил журналистам постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-11T23:50
2022-05-12T00:02
в мире
китай
оон
россия
пекин
чжан цзюнь
сша
кндр (северная корея)
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ООН, 11 мая - РИА Новости. Пекин не поддержит в СБ ООН нынешний проект резолюции США об усилении санкционного режима в отношении КНДР, заявил журналистам постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.Ранее РФ и Китай предложили свой проект резолюции о смягчении ряда санкций против КНДР, оба проекта пока не выносились на голосование.Пекин не хотел бы, чтобы КНДР провела ядерное испытание, заявил Чжан Цзюнь."Никто не любит ядерные испытания. Чего Китай хочет избежать, так это ядерного испытания. Вот почему мы не хотим дополнительных санкций (против КНДР - ред.). Это может заставить одну из сторон предпринять более активные шаги", - сказал Чжан Цзюнь журналистам.
https://ria.ru/20220511/kndr-1788020653.html
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в мире, китай, оон, россия, пекин, чжан цзюнь, сша, кндр (северная корея)
23:50 11.05.2022 (обновлено: 00:02 12.05.2022)
 
Китай не поддержит резолюцию США об ужесточении санкций против КНДР

Постпред Китая Цзюнь: страна не поддержит резолюцию США об ужесточении санкций против КНДР

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 11 мая - РИА Новости. Пекин не поддержит в СБ ООН нынешний проект резолюции США об усилении санкционного режима в отношении КНДР, заявил журналистам постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
"Мы предложили другие варианты. И мы им сказали, что мы не поддержим нынешний проект резолюции США", - сказал Чжан Цзюнь. "Дискуссии все еще идут. И мы надеемся, что мы сможем найти решение, которое позволит избежать конфронтации в СБ ООН", - добавил он.
Ранее РФ и Китай предложили свой проект резолюции о смягчении ряда санкций против КНДР, оба проекта пока не выносились на голосование.
Пекин не хотел бы, чтобы КНДР провела ядерное испытание, заявил Чжан Цзюнь.
"Никто не любит ядерные испытания. Чего Китай хочет избежать, так это ядерного испытания. Вот почему мы не хотим дополнительных санкций (против КНДР - ред.). Это может заставить одну из сторон предпринять более активные шаги", - сказал Чжан Цзюнь журналистам.
Военнослужащий у входа в шахту для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 23:51
КНДР готовит ядерный полигон для испытания, заявил постпред США в ООН
 
В миреКитайООНРоссияПекинЧжан ЦзюньСШАКНДР (Северная Корея)
 
 
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