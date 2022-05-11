https://ria.ru/20220511/reysy-1787981144.html
S7 отменила рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь по 23 июня
S7 отменила рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь по 23 июня - РИА Новости, 11.05.2022
S7 отменила рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь по 23 июня
Российская авиакомпания S7 на фоне приостановки работы ряда аэропортов юга закрыла продажи на рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Симферополь по 23 июня,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T18:45
2022-05-11T18:45
2022-05-11T20:03
анапа
s7 airlines
геленджик
краснодар
симферополь
общество
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 на фоне приостановки работы ряда аэропортов юга закрыла продажи на рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Симферополь по 23 июня, следует из данных сайта перевозчика.Росавиация 24 февраля ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 13 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Судя по данным системы бронирования S7, рейсы из Москвы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь отменены по 23 июня включительно. Полеты из столицы в Воронеж, Белгород, Брянск, Липецк отменены по конец сентября.
https://ria.ru/20220422/gps-1784829629.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анапа, s7 airlines, геленджик, краснодар, симферополь, общество, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
18:45 11.05.2022 (обновлено: 20:03 11.05.2022)
S7 отменила рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь по 23 июня
S7 закрыла продажи на рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь по 23 июня