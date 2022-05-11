https://ria.ru/20220511/reysy-1787981144.html

S7 отменила рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь по 23 июня

S7 отменила рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь по 23 июня - РИА Новости, 11.05.2022

S7 отменила рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь по 23 июня

Российская авиакомпания S7 на фоне приостановки работы ряда аэропортов юга закрыла продажи на рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Симферополь по 23 июня,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T18:45

2022-05-11T18:45

2022-05-11T20:03

анапа

s7 airlines

геленджик

краснодар

симферополь

общество

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 на фоне приостановки работы ряда аэропортов юга закрыла продажи на рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Симферополь по 23 июня, следует из данных сайта перевозчика.Росавиация 24 февраля ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 13 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Судя по данным системы бронирования S7, рейсы из Москвы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь отменены по 23 июня включительно. Полеты из столицы в Воронеж, Белгород, Брянск, Липецк отменены по конец сентября.

https://ria.ru/20220422/gps-1784829629.html

анапа

геленджик

краснодар

симферополь

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

анапа, s7 airlines, геленджик, краснодар, симферополь, общество, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм