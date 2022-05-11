МИД Ирана осудил убийство репортера Al-Jazeera израильскими военными
Представитель МИД Ирана осудил убийство журналистки Al-Jazeera израильскими военными
© AP Photo / Majdi MohammedВооруженные люди несут тело журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
© AP Photo / Majdi Mohammed
Вооруженные люди несут тело журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в среду осудил гибель известной журналистки спутникового телеканала Al-Jazeera Ширин Абу Акле от выстрелов израильских военнослужащих на Западном берегу реки Иордан.
"Представитель МИД решительно осудил убийство журналиста Al-Jazeera силами сионистского режима и выразил соболезнования в связи с мученической смертью этого известного журналиста его семье, Аль-Джазире и журналистам, преданным делу Палестины по всему миру", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале МИД Ирана.
Ранее вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал Al-Jazeera сообщил, что репортер телеканала Ширин Абу Акле погибла от выстрелов израильских военнослужащих при освещении столкновений в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Согласно имеющейся информации, журналист получила огнестрельное ранение в голову, при этом она была одета в жилет с надписью "пресса" и каску.
Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки.
Позже глава Международной федерации журналистов (IFJ) Энтони Белланджер заявил, что считает убийство журналистки Al-Jazeera преднамеренным и совершенным израильской стороной.