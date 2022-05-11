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МИД Ирана осудил убийство репортера Al-Jazeera израильскими военными - РИА Новости, 11.05.2022
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МИД Ирана осудил убийство репортера Al-Jazeera израильскими военными
МИД Ирана осудил убийство репортера Al-Jazeera израильскими военными - РИА Новости, 11.05.2022
МИД Ирана осудил убийство репортера Al-Jazeera израильскими военными
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в среду осудил гибель известной журналистки спутникового телеканала Al-Jazeera Ширин Абу Акле от выстрелов... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:54
2022-05-11T15:54
в мире
западный берег реки иордан
палестина
катар
мид ирана
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в среду осудил гибель известной журналистки спутникового телеканала Al-Jazeera Ширин Абу Акле от выстрелов израильских военнослужащих на Западном берегу реки Иордан."Представитель МИД решительно осудил убийство журналиста Al-Jazeera силами сионистского режима и выразил соболезнования в связи с мученической смертью этого известного журналиста его семье, Аль-Джазире и журналистам, преданным делу Палестины по всему миру", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале МИД Ирана.Ранее вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал Al-Jazeera сообщил, что репортер телеканала Ширин Абу Акле погибла от выстрелов израильских военнослужащих при освещении столкновений в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Согласно имеющейся информации, журналист получила огнестрельное ранение в голову, при этом она была одета в жилет с надписью "пресса" и каску.Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки.Позже глава Международной федерации журналистов (IFJ) Энтони Белланджер заявил, что считает убийство журналистки Al-Jazeera преднамеренным и совершенным израильской стороной.
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в мире, западный берег реки иордан, палестина, катар, мид ирана
15:54 11.05.2022
 
МИД Ирана осудил убийство репортера Al-Jazeera израильскими военными

Представитель МИД Ирана осудил убийство журналистки Al-Jazeera израильскими военными

© AP Photo / Majdi MohammedВооруженные люди несут тело журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
Вооруженные люди несут тело журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
Вооруженные люди несут тело журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в среду осудил гибель известной журналистки спутникового телеканала Al-Jazeera Ширин Абу Акле от выстрелов израильских военнослужащих на Западном берегу реки Иордан.
"Представитель МИД решительно осудил убийство журналиста Al-Jazeera силами сионистского режима и выразил соболезнования в связи с мученической смертью этого известного журналиста его семье, Аль-Джазире и журналистам, преданным делу Палестины по всему миру", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале МИД Ирана.
Репортер телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 15:18
Палестина требует международного расследования гибели репортера Al-Jazeera
Ранее вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал Al-Jazeera сообщил, что репортер телеканала Ширин Абу Акле погибла от выстрелов израильских военнослужащих при освещении столкновений в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Согласно имеющейся информации, журналист получила огнестрельное ранение в голову, при этом она была одета в жилет с надписью "пресса" и каску.
Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки.
Позже глава Международной федерации журналистов (IFJ) Энтони Белланджер заявил, что считает убийство журналистки Al-Jazeera преднамеренным и совершенным израильской стороной.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 13:12
Беннет связал гибель журналистки Al-Jazeera с действиями палестинцев
 
В миреЗападный берег реки ИорданПалестинаКатарМИД Ирана
 
 
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