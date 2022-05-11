https://ria.ru/20220511/reporter-1787935766.html

МИД Ирана осудил убийство репортера Al-Jazeera израильскими военными

МИД Ирана осудил убийство репортера Al-Jazeera израильскими военными - РИА Новости, 11.05.2022

МИД Ирана осудил убийство репортера Al-Jazeera израильскими военными

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в среду осудил гибель известной журналистки спутникового телеканала Al-Jazeera Ширин Абу Акле от выстрелов... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:54

2022-05-11T15:54

2022-05-11T15:54

в мире

западный берег реки иордан

палестина

катар

мид ирана

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в среду осудил гибель известной журналистки спутникового телеканала Al-Jazeera Ширин Абу Акле от выстрелов израильских военнослужащих на Западном берегу реки Иордан."Представитель МИД решительно осудил убийство журналиста Al-Jazeera силами сионистского режима и выразил соболезнования в связи с мученической смертью этого известного журналиста его семье, Аль-Джазире и журналистам, преданным делу Палестины по всему миру", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале МИД Ирана.Ранее вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал Al-Jazeera сообщил, что репортер телеканала Ширин Абу Акле погибла от выстрелов израильских военнослужащих при освещении столкновений в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Согласно имеющейся информации, журналист получила огнестрельное ранение в голову, при этом она была одета в жилет с надписью "пресса" и каску.Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки.Позже глава Международной федерации журналистов (IFJ) Энтони Белланджер заявил, что считает убийство журналистки Al-Jazeera преднамеренным и совершенным израильской стороной.

https://ria.ru/20220511/rassledovanie-1787925975.html

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западный берег реки иордан

палестина

катар

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Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

в мире, западный берег реки иордан, палестина, катар, мид ирана