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Беннет связал гибель журналистки Al-Jazeera с действиями палестинцев - РИА Новости, 11.05.2022
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Беннет связал гибель журналистки Al-Jazeera с действиями палестинцев
Беннет связал гибель журналистки Al-Jazeera с действиями палестинцев - РИА Новости, 11.05.2022
Беннет связал гибель журналистки Al-Jazeera с действиями палестинцев
Открывшие беспорядочный огонь палестинцы, вероятно, ответственны за смерть журналистки Al-Jazeera на Западном берегу - Израиль предложил палестинской стороне... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:12
2022-05-11T13:12
в мире
израиль
западный берег реки иордан
нафтали беннет
палестина
катар
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Открывшие беспорядочный огонь палестинцы, вероятно, ответственны за смерть журналистки Al-Jazeera на Западном берегу - Израиль предложил палестинской стороне провести совместное расследование, но получил отказ, сообщил премьер-министр Нафтали Беннет."Согласно собранной нами информации, представляется вероятным, что вооруженные палестинцы, которые в то время открыли беспорядочный огонь, несут ответственность за прискорбную смерть журналиста", - приводит канцелярия слова премьер-министра.Премьер отметил, что появилась видеозапись, на которой палестинцы "хвастают, что попали в солдата и он лежит на земле", однако в ходе инцидента ни один израильских военнослужащих не был ранен, что, по его словам, "увеличивает вероятность того, что журналистку застрелили палестинские террористы".Беннет добавил, что Израиль призвал палестинцев к совместному расследованию, но получил отказ.Столкновения с палестинцами вспыхнули в ходе контртеррористической операции израильских сил на Западном берегу реки Иордан, телеканал Al-Jazeera сообщил о гибели журналистки.Во время контртеррористической операции в лагере беженцев в Дженине десятки вооруженных палестинцев открыли массированный огонь по израильским силам, а также бросали в солдат взрывные устройства. Военнослужащие открыли ответный огонь.
https://ria.ru/20220511/reporter-1787848948.html
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израиль
западный берег реки иордан
палестина
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, нафтали беннет, палестина, катар
13:12 11.05.2022
 
Беннет связал гибель журналистки Al-Jazeera с действиями палестинцев

Беннет: открывшие беспорядочный огонь палестинцы, вероятно, виновны в смерти репортера

© AP Photo / Ariel SchalitПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Открывшие беспорядочный огонь палестинцы, вероятно, ответственны за смерть журналистки Al-Jazeera на Западном берегу - Израиль предложил палестинской стороне провести совместное расследование, но получил отказ, сообщил премьер-министр Нафтали Беннет.
"Согласно собранной нами информации, представляется вероятным, что вооруженные палестинцы, которые в то время открыли беспорядочный огонь, несут ответственность за прискорбную смерть журналиста", - приводит канцелярия слова премьер-министра.
Репортер телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 10:59
На Западном берегу реки Иордан погибла репортер телеканала Al-Jazeera
Премьер отметил, что появилась видеозапись, на которой палестинцы "хвастают, что попали в солдата и он лежит на земле", однако в ходе инцидента ни один израильских военнослужащих не был ранен, что, по его словам, "увеличивает вероятность того, что журналистку застрелили палестинские террористы".
Беннет добавил, что Израиль призвал палестинцев к совместному расследованию, но получил отказ.
Столкновения с палестинцами вспыхнули в ходе контртеррористической операции израильских сил на Западном берегу реки Иордан, телеканал Al-Jazeera сообщил о гибели журналистки.
Во время контртеррористической операции в лагере беженцев в Дженине десятки вооруженных палестинцев открыли массированный огонь по израильским силам, а также бросали в солдат взрывные устройства. Военнослужащие открыли ответный огонь.
Плакат с изображением журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле, погибшей при освещении столкновений на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 11:49
Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al-Jazeera
 
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданНафтали БеннетПалестинаКатар
 
 
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