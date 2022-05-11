https://ria.ru/20220511/reporter-1787889770.html

Беннет связал гибель журналистки Al-Jazeera с действиями палестинцев

Беннет связал гибель журналистки Al-Jazeera с действиями палестинцев - РИА Новости, 11.05.2022

Беннет связал гибель журналистки Al-Jazeera с действиями палестинцев

Открывшие беспорядочный огонь палестинцы, вероятно, ответственны за смерть журналистки Al-Jazeera на Западном берегу - Израиль предложил палестинской стороне... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:12

2022-05-11T13:12

2022-05-11T13:12

в мире

израиль

западный берег реки иордан

нафтали беннет

палестина

катар

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Открывшие беспорядочный огонь палестинцы, вероятно, ответственны за смерть журналистки Al-Jazeera на Западном берегу - Израиль предложил палестинской стороне провести совместное расследование, но получил отказ, сообщил премьер-министр Нафтали Беннет."Согласно собранной нами информации, представляется вероятным, что вооруженные палестинцы, которые в то время открыли беспорядочный огонь, несут ответственность за прискорбную смерть журналиста", - приводит канцелярия слова премьер-министра.Премьер отметил, что появилась видеозапись, на которой палестинцы "хвастают, что попали в солдата и он лежит на земле", однако в ходе инцидента ни один израильских военнослужащих не был ранен, что, по его словам, "увеличивает вероятность того, что журналистку застрелили палестинские террористы".Беннет добавил, что Израиль призвал палестинцев к совместному расследованию, но получил отказ.Столкновения с палестинцами вспыхнули в ходе контртеррористической операции израильских сил на Западном берегу реки Иордан, телеканал Al-Jazeera сообщил о гибели журналистки.Во время контртеррористической операции в лагере беженцев в Дженине десятки вооруженных палестинцев открыли массированный огонь по израильским силам, а также бросали в солдат взрывные устройства. Военнослужащие открыли ответный огонь.

https://ria.ru/20220511/reporter-1787848948.html

https://ria.ru/20220511/ubiystvo-1787864911.html

израиль

западный берег реки иордан

палестина

катар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, западный берег реки иордан, нафтали беннет, палестина, катар