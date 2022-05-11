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В МИД Катара призвали остановить Израиль из-за гибели репортера Al-Jazeera - РИА Новости, 11.05.2022
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В МИД Катара призвали остановить Израиль из-за гибели репортера Al-Jazeera
В МИД Катара призвали остановить Израиль из-за гибели репортера Al-Jazeera - РИА Новости, 11.05.2022
В МИД Катара призвали остановить Израиль из-за гибели репортера Al-Jazeera
МИД Катара призвал к прекращению безусловной поддержки Израиля после убийства израильскими военными корреспондентки вещающего из Катара арабского телеканала Al... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:09
2022-05-11T13:47
в мире
катар
израиль
палестина
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ДОХА, 11 мая - РИА Новости. МИД Катара призвал к прекращению безусловной поддержки Израиля после убийства израильскими военными корреспондентки вещающего из Катара арабского телеканала Al Jazeera в Палестине во время освещения их рейда в лагере палестинских беженцев."Израильские оккупационные силы убили журналиста Al Jazeera Ширин Абу Акле, выстрелив ей в лицо, несмотря на то, что на ней были шлем и жилет с надписью "пресса", что пополнило список их террористических действий против гражданских лиц. Она освещала их нападение на лагерь палестинских беженцев в Дженине. Этому спонсируемому государством терроризму должен быть положен конец, безоговорочная поддержка Израиля должна прекратиться", - написала в Twitter помощник министра иностранных дел Катара Люльва аль-Хатер.Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил, что репортер телеканала Ширин Абу Акле погибла от выстрелов израильских военнослужащих при освещении столкновений в Дженине на Западном берегу реки Иордан.Согласно информации телеканала, журналистка получила огнестрельное ранение в голову, в результате чего скончалась.Гибель Акле также подтвердило министерство здравоохранения Палестины.
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в мире, катар, израиль, палестина
11:09 11.05.2022 (обновлено: 13:47 11.05.2022)
 
В МИД Катара призвали остановить Израиль из-за гибели репортера Al-Jazeera

В МИД Катара призвали прекратить поддержку Израиля после убийства репортера Al-Jazeera

© AFP 2022 / Ahmad GharabliЖенщины смотрят репортаж про журналистку Al Jazeera Ширин Абу Акле, погибшую при освещении столкновений на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме
Женщины смотрят репортаж про журналистку Al Jazeera Ширин Абу Акле, погибшую при освещении столкновений на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
Женщины смотрят репортаж про журналистку Al Jazeera Ширин Абу Акле, погибшую при освещении столкновений на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме
Читать ria.ru в
ДОХА, 11 мая - РИА Новости. МИД Катара призвал к прекращению безусловной поддержки Израиля после убийства израильскими военными корреспондентки вещающего из Катара арабского телеканала Al Jazeera в Палестине во время освещения их рейда в лагере палестинских беженцев.
"Израильские оккупационные силы убили журналиста Al Jazeera Ширин Абу Акле, выстрелив ей в лицо, несмотря на то, что на ней были шлем и жилет с надписью "пресса", что пополнило список их террористических действий против гражданских лиц. Она освещала их нападение на лагерь палестинских беженцев в Дженине. Этому спонсируемому государством терроризму должен быть положен конец, безоговорочная поддержка Израиля должна прекратиться", - написала в Twitter помощник министра иностранных дел Катара Люльва аль-Хатер.
Репортер телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 10:59
На Западном берегу реки Иордан погибла репортер телеканала Al-Jazeera
Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил, что репортер телеканала Ширин Абу Акле погибла от выстрелов израильских военнослужащих при освещении столкновений в Дженине на Западном берегу реки Иордан.
Согласно информации телеканала, журналистка получила огнестрельное ранение в голову, в результате чего скончалась.
Гибель Акле также подтвердило министерство здравоохранения Палестины.
 
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