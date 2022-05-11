https://ria.ru/20220511/reporter-1787851385.html

В МИД Катара призвали остановить Израиль из-за гибели репортера Al-Jazeera

В МИД Катара призвали остановить Израиль из-за гибели репортера Al-Jazeera - РИА Новости, 11.05.2022

В МИД Катара призвали остановить Израиль из-за гибели репортера Al-Jazeera

МИД Катара призвал к прекращению безусловной поддержки Израиля после убийства израильскими военными корреспондентки вещающего из Катара арабского телеканала Al... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:09

2022-05-11T11:09

2022-05-11T13:47

в мире

катар

израиль

палестина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787900088_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_a7573decdafcc13244331f8cc43fddbf.jpg

ДОХА, 11 мая - РИА Новости. МИД Катара призвал к прекращению безусловной поддержки Израиля после убийства израильскими военными корреспондентки вещающего из Катара арабского телеканала Al Jazeera в Палестине во время освещения их рейда в лагере палестинских беженцев."Израильские оккупационные силы убили журналиста Al Jazeera Ширин Абу Акле, выстрелив ей в лицо, несмотря на то, что на ней были шлем и жилет с надписью "пресса", что пополнило список их террористических действий против гражданских лиц. Она освещала их нападение на лагерь палестинских беженцев в Дженине. Этому спонсируемому государством терроризму должен быть положен конец, безоговорочная поддержка Израиля должна прекратиться", - написала в Twitter помощник министра иностранных дел Катара Люльва аль-Хатер.Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил, что репортер телеканала Ширин Абу Акле погибла от выстрелов израильских военнослужащих при освещении столкновений в Дженине на Западном берегу реки Иордан.Согласно информации телеканала, журналистка получила огнестрельное ранение в голову, в результате чего скончалась.Гибель Акле также подтвердило министерство здравоохранения Палестины.

https://ria.ru/20220511/reporter-1787848948.html

катар

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, катар, израиль, палестина