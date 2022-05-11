https://ria.ru/20220511/reporter-1787848948.html

На Западном берегу реки Иордан погибла репортер телеканала Al-Jazeera

На Западном берегу реки Иордан погибла репортер телеканала Al-Jazeera - РИА Новости, 11.05.2022

На Западном берегу реки Иордан погибла репортер телеканала Al-Jazeera

Репортер телеканала Al-Jazeera Ширин Абу Акле погибла от выстрелов израильских военнослужащих при освещении столкновений в Дженине на Западном берегу реки... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:59

2022-05-11T10:59

2022-05-11T13:49

в мире

израиль

палестина

иерусалим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787900571_0:0:1993:1122_1920x0_80_0_0_33b187e27b049dd90b7d8185e828d42d.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Репортер телеканала Al-Jazeera Ширин Абу Акле погибла от выстрелов израильских военнослужащих при освещении столкновений в Дженине на Западном берегу реки Иордан, сообщил телеканал."Коллега Ширин Абу Акле была застрелена израильской армией, когда освещала рейд в лагере беженцев в Дженине", - говорится в сообщении телеканала.Согласно телеканалу, журналистка получила огнестрельное ранение в голову, в результате чего скончалась. Телеканал отмечает, что во время обстрела она была одета в жилет с надписью "пресса".Гибель Акле также подтвердило министерство здравоохранения Палестины.В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны. В последние дни серьезные беспорядки произошли на Храмовой горе в Иерусалиме. Кроме того, по территории Израиля были выпущены ракеты из сектора Газа.

https://ria.ru/20220430/rakety-1786396563.html

израиль

палестина

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, палестина, иерусалим