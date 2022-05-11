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На Западном берегу реки Иордан погибла репортер телеканала Al-Jazeera - РИА Новости, 11.05.2022
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На Западном берегу реки Иордан погибла репортер телеканала Al-Jazeera
На Западном берегу реки Иордан погибла репортер телеканала Al-Jazeera - РИА Новости, 11.05.2022
На Западном берегу реки Иордан погибла репортер телеканала Al-Jazeera
Репортер телеканала Al-Jazeera Ширин Абу Акле погибла от выстрелов израильских военнослужащих при освещении столкновений в Дженине на Западном берегу реки... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:59
2022-05-11T13:49
в мире
израиль
палестина
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Репортер телеканала Al-Jazeera Ширин Абу Акле погибла от выстрелов израильских военнослужащих при освещении столкновений в Дженине на Западном берегу реки Иордан, сообщил телеканал."Коллега Ширин Абу Акле была застрелена израильской армией, когда освещала рейд в лагере беженцев в Дженине", - говорится в сообщении телеканала.Согласно телеканалу, журналистка получила огнестрельное ранение в голову, в результате чего скончалась. Телеканал отмечает, что во время обстрела она была одета в жилет с надписью "пресса".Гибель Акле также подтвердило министерство здравоохранения Палестины.В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны. В последние дни серьезные беспорядки произошли на Храмовой горе в Иерусалиме. Кроме того, по территории Израиля были выпущены ракеты из сектора Газа.
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в мире, израиль, палестина, иерусалим
10:59 11.05.2022 (обновлено: 13:49 11.05.2022)
 
На Западном берегу реки Иордан погибла репортер телеканала Al-Jazeera

Репортер Al-Jazeera погибла при освещении столкновений на Западном берегу реки Иордан

© AFP 2022Репортер телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле
Репортер телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022
Репортер телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Репортер телеканала Al-Jazeera Ширин Абу Акле погибла от выстрелов израильских военнослужащих при освещении столкновений в Дженине на Западном берегу реки Иордан, сообщил телеканал.
"Коллега Ширин Абу Акле была застрелена израильской армией, когда освещала рейд в лагере беженцев в Дженине", - говорится в сообщении телеканала.
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Согласно телеканалу, журналистка получила огнестрельное ранение в голову, в результате чего скончалась. Телеканал отмечает, что во время обстрела она была одета в жилет с надписью "пресса".
Гибель Акле также подтвердило министерство здравоохранения Палестины.
В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны. В последние дни серьезные беспорядки произошли на Храмовой горе в Иерусалиме. Кроме того, по территории Израиля были выпущены ракеты из сектора Газа.
 
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