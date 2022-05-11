05:58 11.05.2022 (обновлено: 08:35 11.05.2022)
Постпред Крыма заявил, что южные территории Украины войдут в состав России
Постпред Крыма Мурадов уверен, что освобожденные южные регионы Украины станут российскими
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов
Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Освобожденные южные территории Украины станут еще одним регионом России, заявил в беседе с РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов
"У меня нет сомнений, что освобожденные территории юга бывшей Украины станут еще одним регионом России. Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов. Россия больше не позволит попирать основополагающие права наших соотечественников, безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада", — сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, юго-восточные территории, "подаренные" когда-то Украине, как и земли исторической Тавриды, всегда были русскими, там проживает близкое русскоязычное население.
"У нас общий культурный код. Уже сегодня мы думаем о мирной жизни людей. На этих территориях формируются военно-гражданские администрации, сюда пришли российские телеканалы, в школах появились российские учебники, российский рубль успешно входит в экономическую жизнь региона ", — подчеркнул постпред.
Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. На этих территориях сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации региона Владимир Сальдо подчеркнул, что он уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.
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