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Постпред Крыма заявил, что южные территории Украины войдут в состав России - РИА Новости, 11.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/regiony-1787818820.html
Постпред Крыма заявил, что южные территории Украины войдут в состав России
Постпред Крыма заявил, что южные территории Украины войдут в состав России - РИА Новости, 11.05.2022
Постпред Крыма заявил, что южные территории Украины войдут в состав России
Освобожденные южные территории Украины станут еще одним регионом России, заявил в беседе с РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T05:58
2022-05-11T08:35
специальная военная операция на украине
андрей турчак
россия
украина
херсонская область
единая россия
в мире
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Освобожденные южные территории Украины станут еще одним регионом России, заявил в беседе с РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий МурадовПо его словам, юго-восточные территории, "подаренные" когда-то Украине, как и земли исторической Тавриды, всегда были русскими, там проживает близкое русскоязычное население."У нас общий культурный код. Уже сегодня мы думаем о мирной жизни людей. На этих территориях формируются военно-гражданские администрации, сюда пришли российские телеканалы, в школах появились российские учебники, российский рубль успешно входит в экономическую жизнь региона ", — подчеркнул постпред.Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. На этих территориях сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации региона Владимир Сальдо подчеркнул, что он уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.
https://ria.ru/20220510/krym-1787787851.html
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html
россия
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херсонская область
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андрей турчак, россия, украина, херсонская область , единая россия, в мире, республика крым, георгий мурадов, симферополь
05:58 11.05.2022 (обновлено: 08:35 11.05.2022)
 
Постпред Крыма заявил, что южные территории Украины войдут в состав России

Постпред Крыма Мурадов уверен, что освобожденные южные регионы Украины станут российскими

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов
Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Освобожденные южные территории Украины станут еще одним регионом России, заявил в беседе с РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов

"У меня нет сомнений, что освобожденные территории юга бывшей Украины станут еще одним регионом России. Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов. Россия больше не позволит попирать основополагающие права наших соотечественников, безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада", — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, юго-восточные территории, "подаренные" когда-то Украине, как и земли исторической Тавриды, всегда были русскими, там проживает близкое русскоязычное население.
"У нас общий культурный код. Уже сегодня мы думаем о мирной жизни людей. На этих территориях формируются военно-гражданские администрации, сюда пришли российские телеканалы, в школах появились российские учебники, российский рубль успешно входит в экономическую жизнь региона ", — подчеркнул постпред.
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Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации региона Владимир Сальдо подчеркнул, что он уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей ТурчакРоссияУкраинаХерсонская областьЕдиная РоссияВ миреРеспублика КрымГеоргий МурадовСимферополь
 
 
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