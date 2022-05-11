https://ria.ru/20220511/regiony-1787818820.html

Постпред Крыма заявил, что южные территории Украины войдут в состав России

Постпред Крыма заявил, что южные территории Украины войдут в состав России - РИА Новости, 11.05.2022

Постпред Крыма заявил, что южные территории Украины войдут в состав России

Освобожденные южные территории Украины станут еще одним регионом России, заявил в беседе с РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T05:58

2022-05-11T05:58

2022-05-11T08:35

специальная военная операция на украине

андрей турчак

россия

украина

херсонская область

единая россия

в мире

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Освобожденные южные территории Украины станут еще одним регионом России, заявил в беседе с РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий МурадовПо его словам, юго-восточные территории, "подаренные" когда-то Украине, как и земли исторической Тавриды, всегда были русскими, там проживает близкое русскоязычное население."У нас общий культурный код. Уже сегодня мы думаем о мирной жизни людей. На этих территориях формируются военно-гражданские администрации, сюда пришли российские телеканалы, в школах появились российские учебники, российский рубль успешно входит в экономическую жизнь региона ", — подчеркнул постпред.Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. На этих территориях сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации региона Владимир Сальдо подчеркнул, что он уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.

https://ria.ru/20220510/krym-1787787851.html

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html

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херсонская область

республика крым

симферополь

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