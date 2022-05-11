https://ria.ru/20220511/referendum-1787912006.html

Власти Херсонской области объяснили отказ от референдума о статусе региона

Власти Херсонской области объяснили отказ от референдума о статусе региона - РИА Новости, 11.05.2022

Власти Херсонской области объяснили отказ от референдума о статусе региона

Отказ от референдума в Херсонской области о ее статусе связан с игнорированием мировым сообществом итогов волеизъявления крымчан в 2014 году, сказал замглавы... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:31

2022-05-11T14:31

2022-05-11T14:31

специальная военная операция на украине

политика

владимир путин

россия

херсонская область

украина

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785476579_0:0:3388:1906_1920x0_80_0_0_f88c0f6de2a12b7e6234902bd1c9c60b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Отказ от референдума в Херсонской области о ее статусе связан с игнорированием мировым сообществом итогов волеизъявления крымчан в 2014 году, сказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее Стремоусов заявил, что власти региона обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить область в состав России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, этот вопрос должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом."Никаких референдумов не будет, потому что это уже абсолютно не важно, с учетом того, что референдум, который абсолютно законно провели в республике Крым, опять же не воспринят мировым сообществом, которое сделало все, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества", - сказал Стремоусов журналистам.

https://ria.ru/20220511/kherson-1787910753.html

россия

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, владимир путин, россия, херсонская область , украина, оон