https://ria.ru/20220511/referendum-1787912006.html
Власти Херсонской области объяснили отказ от референдума о статусе региона
Власти Херсонской области объяснили отказ от референдума о статусе региона - РИА Новости, 11.05.2022
Власти Херсонской области объяснили отказ от референдума о статусе региона
Отказ от референдума в Херсонской области о ее статусе связан с игнорированием мировым сообществом итогов волеизъявления крымчан в 2014 году, сказал замглавы... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:31
2022-05-11T14:31
2022-05-11T14:31
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Отказ от референдума в Херсонской области о ее статусе связан с игнорированием мировым сообществом итогов волеизъявления крымчан в 2014 году, сказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее Стремоусов заявил, что власти региона обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить область в состав России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, этот вопрос должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом."Никаких референдумов не будет, потому что это уже абсолютно не важно, с учетом того, что референдум, который абсолютно законно провели в республике Крым, опять же не воспринят мировым сообществом, которое сделало все, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества", - сказал Стремоусов журналистам.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, россия, херсонская область , украина, оон
Власти Херсонской области объяснили отказ от референдума о статусе региона
Замглавы администрации Стремоусов: референдума о статусе Херсонской области не будет