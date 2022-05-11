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В калининградском аэропорту спасли ребенка, у которого началась асфиксия

В калининградском аэропорту спасли ребенка, у которого началась асфиксия - РИА Новости, 11.05.2022

В калининградском аэропорту спасли ребенка, у которого началась асфиксия

Мальчика, у которого после посадки самолета случился приступ удушья и поднялась температура, спасли в калининградском аэропорту "Храброво", сообщили РИА Новости РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:40

2022-05-11T17:40

2022-05-11T20:04

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калининградская область

храброво (аэропорт)

новости - туризм

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КАЛИНИНГРАД, 11 мая – РИА Новости. Мальчика, у которого после посадки самолета случился приступ удушья и поднялась температура, спасли в калининградском аэропорту "Храброво", сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте.Транспортные полицейские рассказали, что во время работы "услышали крик о помощи и незамедлительно прибыли на место происшествия". Оказалось, что у ребенка, прилетевшего из Москвы, поднялась высокая температура и началась асфиксия."После посадки авиалайнера одному из юных пассажиров стало плохо, он не мог дышать. Старший инспектор СОООП ЛОП на воздушном транспорте майор полиции Ольга Главацкая положила мальчика прямо на взлетно-посадочной полосе и выполнила комплекс мер, направленных на поддержание оборота воздуха через легкие. Затем взяла его на руки и доставила до медпункта аэропорта, где за жизнь ребенка боролись медики", - сообщили в ведомстве.Благодаря своевременно оказанной помощи мальчик выжил. Родители мальчика назвали Главацкую его "ангелом-хранителем".

https://ria.ru/20220507/spasateli-1787345632.html

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Екатерина Зайцева

россия, общество, калининград, калининградская область, храброво (аэропорт), новости - туризм