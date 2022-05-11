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В калининградском аэропорту спасли ребенка, у которого началась асфиксия
В калининградском аэропорту спасли ребенка, у которого началась асфиксия - РИА Новости, 11.05.2022
В калининградском аэропорту спасли ребенка, у которого началась асфиксия
Мальчика, у которого после посадки самолета случился приступ удушья и поднялась температура, спасли в калининградском аэропорту "Храброво", сообщили РИА Новости РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:40
2022-05-11T17:40
2022-05-11T20:04
россия
общество
калининград
калининградская область
храброво (аэропорт)
новости - туризм
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КАЛИНИНГРАД, 11 мая – РИА Новости. Мальчика, у которого после посадки самолета случился приступ удушья и поднялась температура, спасли в калининградском аэропорту "Храброво", сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте.Транспортные полицейские рассказали, что во время работы "услышали крик о помощи и незамедлительно прибыли на место происшествия". Оказалось, что у ребенка, прилетевшего из Москвы, поднялась высокая температура и началась асфиксия."После посадки авиалайнера одному из юных пассажиров стало плохо, он не мог дышать. Старший инспектор СОООП ЛОП на воздушном транспорте майор полиции Ольга Главацкая положила мальчика прямо на взлетно-посадочной полосе и выполнила комплекс мер, направленных на поддержание оборота воздуха через легкие. Затем взяла его на руки и доставила до медпункта аэропорта, где за жизнь ребенка боролись медики", - сообщили в ведомстве.Благодаря своевременно оказанной помощи мальчик выжил. Родители мальчика назвали Главацкую его "ангелом-хранителем".
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РИА Новости
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россия, общество, калининград, калининградская область, храброво (аэропорт), новости - туризм
17:40 11.05.2022 (обновлено: 20:04 11.05.2022)
В калининградском аэропорту спасли ребенка, у которого началась асфиксия
В калининградском аэропорту спасли ребенка, у которого после посадки началась асфиксия
КАЛИНИНГРАД, 11 мая – РИА Новости. Мальчика, у которого после посадки самолета случился приступ удушья и поднялась температура, спасли в калининградском аэропорту "Храброво", сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте.
Транспортные полицейские рассказали, что во время работы "услышали крик о помощи и незамедлительно прибыли на место происшествия". Оказалось, что у ребенка, прилетевшего из Москвы
, поднялась высокая температура и началась асфиксия.
"После посадки авиалайнера одному из юных пассажиров стало плохо, он не мог дышать. Старший инспектор СОООП ЛОП на воздушном транспорте майор полиции Ольга Главацкая положила мальчика прямо на взлетно-посадочной полосе и выполнила комплекс мер, направленных на поддержание оборота воздуха через легкие. Затем взяла его на руки и доставила до медпункта аэропорта, где за жизнь ребенка боролись медики", - сообщили в ведомстве.
Благодаря своевременно оказанной помощи мальчик выжил. Родители мальчика назвали Главацкую его "ангелом-хранителем".