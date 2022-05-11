https://ria.ru/20220511/razvedki-1785791456.html

"Знаем о русских все". Как западные разведки помогают украинской армии

"Знаем о русских все". Как западные разведки помогают украинской армии - РИА Новости, 11.05.2022

"Знаем о русских все". Как западные разведки помогают украинской армии

Политическое, дипломатическое и экономическое давление на Москву, поставки вооружений и боевой техники — страны НАТО продолжают демонстративно помогать Украине. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T08:00

2022-05-11T08:00

2022-05-11T08:07

безопасность

джон кирби

ллойд остин

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Политическое, дипломатическое и экономическое давление на Москву, поставки вооружений и боевой техники — страны НАТО продолжают демонстративно помогать Украине. Однако за кадром остается поддержка иного рода: с самого начала конфликта западные спецслужбы бесперебойно снабжают Киев разведданными. Какими именно — в материале РИА Новости.Космические "глаза"Американцы еще в 2014-м начали передавать Украине спутниковые снимки Донбасса и приграничных областей. Однако на первых порах соблюдали видимость приличий — вымарывали военные объекты России и снижали четкость изображений. Канада предоставила ВСУ ограниченный доступ к спутнику RADARSAT-2. А в 2015-м Государственное космическое агентство Украины заключило контракт с европейской компанией Airbus Defense and Space об использовании данных с аппаратов Pleiades-1 и Pleiades-2.Все восемь лет войны в Донбассе это было не так уж важно. Позиционный характер вооруженного конфликта не предполагал резкого изменения оперативной обстановки. Однако теперь все условности отброшены в сторону. Разведданные с орбиты поступают в Киев ежедневно, фактически в режиме реального времени.В НАТО и не думают скрывать, что их аппараты постоянно висят над зоной боевых действий. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби всего через несколько часов после возгорания на ракетном крейсере "Москва" сообщил, что у ведомства уже есть спутниковые снимки тонущего корабля.А в начале апреля министр обороны США Ллойд Остин публично признал факт передачи разведданных Украине. По его словам, Пентагон предоставляет информацию Киеву, чтобы "помочь ВСУ атаковать войска противника в Донбассе".Не отстают и частные предприниматели. Американская компания SpaceX отправила на Украину более пяти тысяч терминалов спутникового интернета Starlink — для быстрого обмена развединформацией.Полученные сведения украинцы могут использовать, в частности, при планировании атак на российские населенные пункты.Закрытое небо"Приграничные районы России, как и Донбасс, тоже находятся под постоянным наблюдением с орбиты, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков. — Запад регулярно сообщает Украине о расположении наших войск: куда перемещаются, где наступают или обороняются. Кроме того, НАТО снабжает ВСУ информацией о работе радиотехнических средств в непосредственной близости к линии соприкосновения. Особенно о комплексах радиоэлектронной борьбы, которые глушат украинские беспилотники. Также западные спецы обозначают цели для ударов".По словам эксперта, спутники дистанционного зондирования Земли сейчас — основной источник информации западных военных. До российской спецоперации вдоль линии боевого соприкосновения в Донбассе постоянно курсировали американские беспилотники, в том числе тяжелые стратегические дроны RQ-4 Global Hawk. А побережье Крыма и воздушное пространство Украины регулярно облетали натовские самолеты-шпионы U-2SDragon Lady, RC-135W Rivet Joit и P-8A Poseidon.Несложно догадаться, какие у них были цели. В Минобороны подчеркивают: Украина собиралась вернуть силой неподконтрольные районы Донбасса в начале марта. К этому Киев подталкивал Запад, передававший ВСУ координаты позиций армий ДНР, ЛНР и России, мест дислокации воинских подразделений, средств ПВО, карты полевых укреплений. Однако сейчас небо над зоной боевых действий контролирует Россия. А рисковать жизнью летчиков и дорогостоящей техникой в НАТО вряд ли решатся.Опыт противникаПрименяется и наземная инфраструктура НАТО. В частности, на польском аэродроме рядом с городом Жешув в 70 километрах от восточной границы развернуты американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Они не только охраняют этот важный перевалочный пункт, откуда отправляются конвои с оружием, но и мониторят воздушное пространство над Западной Украиной.Дальность обнаружения целей штатных РЛС AN/MPQ-65 — до 180 километров. Это позволяет просматривать небо всей Львовской области и своевременно оповещать украинский генштаб о приближении к объектам военной инфраструктуры российских крылатых ракет.Непосредственно в зоне боевых действий западные специалисты тоже работают. Не секрет, что в ВСУ воюют иностранцы — как наемники, так и кадровые военные. Именно они, утверждают в ДНР и ЛНР, выполняют функции операторов радаров контрбатарейной борьбы американского производства, помогая украинцам выявлять позиции российской артиллерии.На днях британские СМИ сообщили о прибытии во Львов около двух десятков бойцов элитного спецназа SAS, специализирующихся, в том числе, на глубинной разведке. Не исключено их прямое участие в боевых действиях.Важно понимать, что страны НАТО помогают Украине военными поставками и развединформацией не от большой любви к киевскому режиму. Наблюдая за действиями российских войск, тактикой, особенностями применения вооружений, сильными и слабыми сторонами, генералы в Брюсселе и Вашингтоне тщательно анализируют, как воюет вероятный противник. И не стоит сомневаться: по их выводам напишут десятки учебников для западных военных училищ и академий.

https://ria.ru/20220426/obse-1785449533.html

https://ria.ru/20220416/starlink-1783894730.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220427/nato-1785656218.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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