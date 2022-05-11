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"Знаем о русских все". Как западные разведки помогают украинской армии - РИА Новости, 11.05.2022
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"Знаем о русских все". Как западные разведки помогают украинской армии
"Знаем о русских все". Как западные разведки помогают украинской армии - РИА Новости, 11.05.2022
"Знаем о русских все". Как западные разведки помогают украинской армии
Политическое, дипломатическое и экономическое давление на Москву, поставки вооружений и боевой техники — страны НАТО продолжают демонстративно помогать Украине. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T08:00
2022-05-11T08:07
безопасность
джон кирби
ллойд остин
алексей леонков
донбасс
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Политическое, дипломатическое и экономическое давление на Москву, поставки вооружений и боевой техники — страны НАТО продолжают демонстративно помогать Украине. Однако за кадром остается поддержка иного рода: с самого начала конфликта западные спецслужбы бесперебойно снабжают Киев разведданными. Какими именно — в материале РИА Новости.Космические "глаза"Американцы еще в 2014-м начали передавать Украине спутниковые снимки Донбасса и приграничных областей. Однако на первых порах соблюдали видимость приличий — вымарывали военные объекты России и снижали четкость изображений. Канада предоставила ВСУ ограниченный доступ к спутнику RADARSAT-2. А в 2015-м Государственное космическое агентство Украины заключило контракт с европейской компанией Airbus Defense and Space об использовании данных с аппаратов Pleiades-1 и Pleiades-2.Все восемь лет войны в Донбассе это было не так уж важно. Позиционный характер вооруженного конфликта не предполагал резкого изменения оперативной обстановки. Однако теперь все условности отброшены в сторону. Разведданные с орбиты поступают в Киев ежедневно, фактически в режиме реального времени.В НАТО и не думают скрывать, что их аппараты постоянно висят над зоной боевых действий. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби всего через несколько часов после возгорания на ракетном крейсере "Москва" сообщил, что у ведомства уже есть спутниковые снимки тонущего корабля.А в начале апреля министр обороны США Ллойд Остин публично признал факт передачи разведданных Украине. По его словам, Пентагон предоставляет информацию Киеву, чтобы "помочь ВСУ атаковать войска противника в Донбассе".Не отстают и частные предприниматели. Американская компания SpaceX отправила на Украину более пяти тысяч терминалов спутникового интернета Starlink — для быстрого обмена развединформацией.Полученные сведения украинцы могут использовать, в частности, при планировании атак на российские населенные пункты.Закрытое небо"Приграничные районы России, как и Донбасс, тоже находятся под постоянным наблюдением с орбиты, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков. — Запад регулярно сообщает Украине о расположении наших войск: куда перемещаются, где наступают или обороняются. Кроме того, НАТО снабжает ВСУ информацией о работе радиотехнических средств в непосредственной близости к линии соприкосновения. Особенно о комплексах радиоэлектронной борьбы, которые глушат украинские беспилотники. Также западные спецы обозначают цели для ударов".По словам эксперта, спутники дистанционного зондирования Земли сейчас — основной источник информации западных военных. До российской спецоперации вдоль линии боевого соприкосновения в Донбассе постоянно курсировали американские беспилотники, в том числе тяжелые стратегические дроны RQ-4 Global Hawk. А побережье Крыма и воздушное пространство Украины регулярно облетали натовские самолеты-шпионы U-2SDragon Lady, RC-135W Rivet Joit и P-8A Poseidon.Несложно догадаться, какие у них были цели. В Минобороны подчеркивают: Украина собиралась вернуть силой неподконтрольные районы Донбасса в начале марта. К этому Киев подталкивал Запад, передававший ВСУ координаты позиций армий ДНР, ЛНР и России, мест дислокации воинских подразделений, средств ПВО, карты полевых укреплений. Однако сейчас небо над зоной боевых действий контролирует Россия. А рисковать жизнью летчиков и дорогостоящей техникой в НАТО вряд ли решатся.Опыт противникаПрименяется и наземная инфраструктура НАТО. В частности, на польском аэродроме рядом с городом Жешув в 70 километрах от восточной границы развернуты американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Они не только охраняют этот важный перевалочный пункт, откуда отправляются конвои с оружием, но и мониторят воздушное пространство над Западной Украиной.Дальность обнаружения целей штатных РЛС AN/MPQ-65 — до 180 километров. Это позволяет просматривать небо всей Львовской области и своевременно оповещать украинский генштаб о приближении к объектам военной инфраструктуры российских крылатых ракет.Непосредственно в зоне боевых действий западные специалисты тоже работают. Не секрет, что в ВСУ воюют иностранцы — как наемники, так и кадровые военные. Именно они, утверждают в ДНР и ЛНР, выполняют функции операторов радаров контрбатарейной борьбы американского производства, помогая украинцам выявлять позиции российской артиллерии.На днях британские СМИ сообщили о прибытии во Львов около двух десятков бойцов элитного спецназа SAS, специализирующихся, в том числе, на глубинной разведке. Не исключено их прямое участие в боевых действиях.Важно понимать, что страны НАТО помогают Украине военными поставками и развединформацией не от большой любви к киевскому режиму. Наблюдая за действиями российских войск, тактикой, особенностями применения вооружений, сильными и слабыми сторонами, генералы в Брюсселе и Вашингтоне тщательно анализируют, как воюет вероятный противник. И не стоит сомневаться: по их выводам напишут десятки учебников для западных военных училищ и академий.
https://ria.ru/20220426/obse-1785449533.html
https://ria.ru/20220416/starlink-1783894730.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220427/nato-1785656218.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, джон кирби, ллойд остин, алексей леонков, донбасс, украина, россия, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, boeing p-8a poseidon, ситуация в днр и лнр
08:00 11.05.2022 (обновлено: 08:07 11.05.2022)
 

"Знаем о русских все". Как западные разведки помогают украинской армии

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Политическое, дипломатическое и экономическое давление на Москву, поставки вооружений и боевой техники — страны НАТО продолжают демонстративно помогать Украине. Однако за кадром остается поддержка иного рода: с самого начала конфликта западные спецслужбы бесперебойно снабжают Киев разведданными. Какими именно — в материале РИА Новости.

Космические "глаза"

Американцы еще в 2014-м начали передавать Украине спутниковые снимки Донбасса и приграничных областей. Однако на первых порах соблюдали видимость приличий — вымарывали военные объекты России и снижали четкость изображений. Канада предоставила ВСУ ограниченный доступ к спутнику RADARSAT-2. А в 2015-м Государственное космическое агентство Украины заключило контракт с европейской компанией Airbus Defense and Space об использовании данных с аппаратов Pleiades-1 и Pleiades-2.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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Все восемь лет войны в Донбассе это было не так уж важно. Позиционный характер вооруженного конфликта не предполагал резкого изменения оперативной обстановки. Однако теперь все условности отброшены в сторону. Разведданные с орбиты поступают в Киев ежедневно, фактически в режиме реального времени.
В НАТО и не думают скрывать, что их аппараты постоянно висят над зоной боевых действий. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби всего через несколько часов после возгорания на ракетном крейсере "Москва" сообщил, что у ведомства уже есть спутниковые снимки тонущего корабля.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Гвардейский ракетный крейсер "Москва"
А в начале апреля министр обороны США Ллойд Остин публично признал факт передачи разведданных Украине. По его словам, Пентагон предоставляет информацию Киеву, чтобы "помочь ВСУ атаковать войска противника в Донбассе".
Не отстают и частные предприниматели. Американская компания SpaceX отправила на Украину более пяти тысяч терминалов спутникового интернета Starlink — для быстрого обмена развединформацией.
Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
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Полученные сведения украинцы могут использовать, в частности, при планировании атак на российские населенные пункты.

Закрытое небо

"Приграничные районы России, как и Донбасс, тоже находятся под постоянным наблюдением с орбиты, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков. — Запад регулярно сообщает Украине о расположении наших войск: куда перемещаются, где наступают или обороняются. Кроме того, НАТО снабжает ВСУ информацией о работе радиотехнических средств в непосредственной близости к линии соприкосновения. Особенно о комплексах радиоэлектронной борьбы, которые глушат украинские беспилотники. Также западные спецы обозначают цели для ударов".
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Marianique SantosАмериканский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Marianique Santos
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
По словам эксперта, спутники дистанционного зондирования Земли сейчас — основной источник информации западных военных. До российской спецоперации вдоль линии боевого соприкосновения в Донбассе постоянно курсировали американские беспилотники, в том числе тяжелые стратегические дроны RQ-4 Global Hawk. А побережье Крыма и воздушное пространство Украины регулярно облетали натовские самолеты-шпионы U-2SDragon Lady, RC-135W Rivet Joit и P-8A Poseidon.
Несложно догадаться, какие у них были цели. В Минобороны подчеркивают: Украина собиралась вернуть силой неподконтрольные районы Донбасса в начале марта. К этому Киев подталкивал Запад, передававший ВСУ координаты позиций армий ДНР, ЛНР и России, мест дислокации воинских подразделений, средств ПВО, карты полевых укреплений. Однако сейчас небо над зоной боевых действий контролирует Россия. А рисковать жизнью летчиков и дорогостоящей техникой в НАТО вряд ли решатся.

Опыт противника

Применяется и наземная инфраструктура НАТО. В частности, на польском аэродроме рядом с городом Жешув в 70 километрах от восточной границы развернуты американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Они не только охраняют этот важный перевалочный пункт, откуда отправляются конвои с оружием, но и мониторят воздушное пространство над Западной Украиной.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими 82-й американской десантной дивизии в Польше
Президент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими 82-й американской десантной дивизии в Польше - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими 82-й американской десантной дивизии в Польше
Дальность обнаружения целей штатных РЛС AN/MPQ-65 — до 180 километров. Это позволяет просматривать небо всей Львовской области и своевременно оповещать украинский генштаб о приближении к объектам военной инфраструктуры российских крылатых ракет.
Непосредственно в зоне боевых действий западные специалисты тоже работают. Не секрет, что в ВСУ воюют иностранцы — как наемники, так и кадровые военные. Именно они, утверждают в ДНР и ЛНР, выполняют функции операторов радаров контрбатарейной борьбы американского производства, помогая украинцам выявлять позиции российской артиллерии.
Военнослужащие на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 07:41В мире
В Пентагоне прокомментировали возможность вступления Украины в НАТО
На днях британские СМИ сообщили о прибытии во Львов около двух десятков бойцов элитного спецназа SAS, специализирующихся, в том числе, на глубинной разведке. Не исключено их прямое участие в боевых действиях.
Важно понимать, что страны НАТО помогают Украине военными поставками и развединформацией не от большой любви к киевскому режиму. Наблюдая за действиями российских войск, тактикой, особенностями применения вооружений, сильными и слабыми сторонами, генералы в Брюсселе и Вашингтоне тщательно анализируют, как воюет вероятный противник. И не стоит сомневаться: по их выводам напишут десятки учебников для западных военных училищ и академий.
 
БезопасностьДжон КирбиЛлойд ОстинАлексей ЛеонковДонбассУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны СШАBoeing P-8A PoseidonСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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