https://ria.ru/20220511/puteshestviya-1787968128.html

Эксперты рассказали об удобных стыковочных рейсах в Европу для россиян

Эксперты рассказали об удобных стыковочных рейсах в Европу для россиян - РИА Новости, 11.05.2022

Эксперты рассказали об удобных стыковочных рейсах в Европу для россиян

Иностранные авиакомпании объявили о новых маршрутах на лето, и некоторые из них могут быть интересны российским туристам для путешествий в Европу, сообщает... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T18:07

2022-05-11T18:07

2022-05-11T18:07

туризм

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бодрум

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дубай

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air astana

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Иностранные авиакомпании объявили о новых маршрутах на лето, и некоторые из них могут быть интересны российским туристам для путешествий в Европу, сообщает АТОР.Так, авиаперевозчик flydubai с 23 июня будет выполнять рейсы по десяти новым направлениям. Со стыковкой в Дубае путешественники из РФ могут попасть в Батуми (минимальная стоимость билета — 45 тысяч рублей), Бодрум, Измир, Трабзон (от 40 тысяч рублей), Дубровник (от 46 тысяч рублей), Пизу и Катанию (от 39 тысяч рублей), Тиват (от 52 тысяч рублей), а также на острова Миконос и Санторини (от 54 тысячи рублей).Turkish Airlines начнет летать по четырем новым направлениям — в США, Южный Судан, Узбекистан и Черногорию. В популярный у туристов Тиват из Москвы с остановкой в Стамбуле можно будет попасть за 46 тысяч рублей.Air Astana предлагает билеты из РФ в Лондон за 41 тысячу рублей, в Бодрум — за 20 тысяч рублей, на Крит — за 26 тысяч рублей.На Кипр можно будет попасть на крыльях Wizz Air с пересадкой в Ереване за 25 тысяч рублей. Из столицы Армении венгерский авиаперевозчик предлагает путешествие в Рим (стоимость билета — от шести тысяч рублей).

https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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