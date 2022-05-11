https://ria.ru/20220511/puteshestviya-1787968128.html
Эксперты рассказали об удобных стыковочных рейсах в Европу для россиян
Эксперты рассказали об удобных стыковочных рейсах в Европу для россиян - РИА Новости, 11.05.2022
Эксперты рассказали об удобных стыковочных рейсах в Европу для россиян
Иностранные авиакомпании объявили о новых маршрутах на лето, и некоторые из них могут быть интересны российским туристам для путешествий в Европу, сообщает... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T18:07
2022-05-11T18:07
2022-05-11T18:07
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Иностранные авиакомпании объявили о новых маршрутах на лето, и некоторые из них могут быть интересны российским туристам для путешествий в Европу, сообщает АТОР.Так, авиаперевозчик flydubai с 23 июня будет выполнять рейсы по десяти новым направлениям. Со стыковкой в Дубае путешественники из РФ могут попасть в Батуми (минимальная стоимость билета — 45 тысяч рублей), Бодрум, Измир, Трабзон (от 40 тысяч рублей), Дубровник (от 46 тысяч рублей), Пизу и Катанию (от 39 тысяч рублей), Тиват (от 52 тысяч рублей), а также на острова Миконос и Санторини (от 54 тысячи рублей).Turkish Airlines начнет летать по четырем новым направлениям — в США, Южный Судан, Узбекистан и Черногорию. В популярный у туристов Тиват из Москвы с остановкой в Стамбуле можно будет попасть за 46 тысяч рублей.Air Astana предлагает билеты из РФ в Лондон за 41 тысячу рублей, в Бодрум — за 20 тысяч рублей, на Крит — за 26 тысяч рублей.На Кипр можно будет попасть на крыльях Wizz Air с пересадкой в Ереване за 25 тысяч рублей. Из столицы Армении венгерский авиаперевозчик предлагает путешествие в Рим (стоимость билета — от шести тысяч рублей).
https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, бодрум, тиват, дубай, turkish airlines, air astana, wizz air, авиабилеты, пассажиры, россия, лондон, ереван, кипр, турция, италия, рим, греция, армения, батуми
Эксперты рассказали об удобных стыковочных рейсах в Европу для россиян
В АТОР рассказали россиянам о новых вариантах перелетов в Черногорию, Италию, Грецию и США
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Иностранные авиакомпании объявили о новых маршрутах на лето, и некоторые из них могут быть интересны российским туристам для путешествий в Европу, сообщает
АТОР.
Так, авиаперевозчик flydubai с 23 июня будет выполнять рейсы по десяти новым направлениям. Со стыковкой в Дубае путешественники из РФ могут попасть в Батуми (минимальная стоимость билета — 45 тысяч рублей), Бодрум, Измир, Трабзон (от 40 тысяч рублей), Дубровник (от 46 тысяч рублей), Пизу и Катанию (от 39 тысяч рублей), Тиват (от 52 тысяч рублей), а также на острова Миконос и Санторини (от 54 тысячи рублей).
Turkish Airlines начнет летать по четырем новым направлениям — в США, Южный Судан, Узбекистан и Черногорию. В популярный у туристов Тиват из Москвы с остановкой в Стамбуле можно будет попасть за 46 тысяч рублей.
Air Astana предлагает билеты из РФ в Лондон за 41 тысячу рублей, в Бодрум — за 20 тысяч рублей, на Крит — за 26 тысяч рублей.
На Кипр можно будет попасть на крыльях Wizz Air с пересадкой в Ереване за 25 тысяч рублей. Из столицы Армении венгерский авиаперевозчик предлагает путешествие в Рим (стоимость билета — от шести тысяч рублей).