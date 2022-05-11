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Пушков заявил об угрозе ядерной войны из-за отказа от многополярного мира - РИА Новости, 11.05.2022
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Пушков заявил об угрозе ядерной войны из-за отказа от многополярного мира
Пушков заявил об угрозе ядерной войны из-за отказа от многополярного мира - РИА Новости, 11.05.2022
Пушков заявил об угрозе ядерной войны из-за отказа от многополярного мира
Неспособность Запада смириться с утверждением многополярного мира может привести к интенсивным конфликтам с риском ядерной катастрофы, но ее можно избежать,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T01:50
2022-05-11T01:53
в мире
алексей пушков
сша
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Неспособность Запада смириться с утверждением многополярного мира может привести к интенсивным конфликтам с риском ядерной катастрофы, но ее можно избежать, заявил в Telegram сенатор Совфеда Алексей Пушков.Политик подчеркнул, что в ближайшие десятилетия человечество не ждет ни гармония, ни цивилизованная конкуренция.Сенатор выразил мнение, что в первой половине 21 века мир столкнется с жестокой схваткой за превосходство между главными центрами силы на политической карте. Пушков отметил, что противостояние между ними будет значительно осложнено из-за острых ценностных и идеологических противоречий.
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в мире, алексей пушков, сша
01:50 11.05.2022 (обновлено: 01:53 11.05.2022)
 
Пушков заявил об угрозе ядерной войны из-за отказа от многополярного мира

Сенатор Пушков: реакция Запада на приход многополярного мира грозит ядерной катастрофой

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Неспособность Запада смириться с утверждением многополярного мира может привести к интенсивным конфликтам с риском ядерной катастрофы, но ее можно избежать, заявил в Telegram сенатор Совфеда Алексей Пушков.
Политик подчеркнул, что в ближайшие десятилетия человечество не ждет ни гармония, ни цивилизованная конкуренция.
"Поскольку западные элиты не способны смириться с утверждением подлинного многополюсного мира и с иными моделями общественного устройства, кроме т.н. "либеральной демократии", отступление Запада будет сопровождаться интенсивными конфликтами, при которых экономика будет раз за разом становиться жертвой политических решений. Благоприятным исходом в условиях такого рода конфликтов может считаться предотвращение ядерной катастрофы", — написал Пушков.
Сенатор выразил мнение, что в первой половине 21 века мир столкнется с жестокой схваткой за превосходство между главными центрами силы на политической карте. Пушков отметил, что противостояние между ними будет значительно осложнено из-за острых ценностных и идеологических противоречий.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 02:05
Пушков раскрыл суть политики Запада
 
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