https://ria.ru/20220511/pushkov-1787814051.html

Пушков заявил об угрозе ядерной войны из-за отказа от многополярного мира

Пушков заявил об угрозе ядерной войны из-за отказа от многополярного мира - РИА Новости, 11.05.2022

Пушков заявил об угрозе ядерной войны из-за отказа от многополярного мира

Неспособность Запада смириться с утверждением многополярного мира может привести к интенсивным конфликтам с риском ядерной катастрофы, но ее можно избежать,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T01:50

2022-05-11T01:50

2022-05-11T01:53

в мире

алексей пушков

сша

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Неспособность Запада смириться с утверждением многополярного мира может привести к интенсивным конфликтам с риском ядерной катастрофы, но ее можно избежать, заявил в Telegram сенатор Совфеда Алексей Пушков.Политик подчеркнул, что в ближайшие десятилетия человечество не ждет ни гармония, ни цивилизованная конкуренция.Сенатор выразил мнение, что в первой половине 21 века мир столкнется с жестокой схваткой за превосходство между главными центрами силы на политической карте. Пушков отметил, что противостояние между ними будет значительно осложнено из-за острых ценностных и идеологических противоречий.

https://ria.ru/20220507/pushkov-1787337421.html

сша

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в мире, алексей пушков, сша