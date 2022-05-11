01:50 11.05.2022 (обновлено: 01:53 11.05.2022)
Пушков заявил об угрозе ядерной войны из-за отказа от многополярного мира
Сенатор Пушков: реакция Запада на приход многополярного мира грозит ядерной катастрофой
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Неспособность Запада смириться с утверждением многополярного мира может привести к интенсивным конфликтам с риском ядерной катастрофы, но ее можно избежать, заявил в Telegram сенатор Совфеда Алексей Пушков.
Политик подчеркнул, что в ближайшие десятилетия человечество не ждет ни гармония, ни цивилизованная конкуренция.
"Поскольку западные элиты не способны смириться с утверждением подлинного многополюсного мира и с иными моделями общественного устройства, кроме т.н. "либеральной демократии", отступление Запада будет сопровождаться интенсивными конфликтами, при которых экономика будет раз за разом становиться жертвой политических решений. Благоприятным исходом в условиях такого рода конфликтов может считаться предотвращение ядерной катастрофы", — написал Пушков.
Сенатор выразил мнение, что в первой половине 21 века мир столкнется с жестокой схваткой за превосходство между главными центрами силы на политической карте. Пушков отметил, что противостояние между ними будет значительно осложнено из-за острых ценностных и идеологических противоречий.
7 мая, 02:05Пушков раскрыл суть политики Запада