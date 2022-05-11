https://ria.ru/20220511/provokatsii-1787946979.html
Минобороны: Россия знает о подготовке на Украине провокаций с химоружием
Минобороны: Россия знает о подготовке на Украине провокаций с химоружием - РИА Новости, 11.05.2022
Минобороны: Россия знает о подготовке на Украине провокаций с химоружием
Минобороны РФ располагает сведениями о подготовке провокаций с обвинением ВС России в использовании оружия массового поражения по "сирийскому сценарию", когда... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:33
2022-05-11T16:33
2022-05-11T16:33
в мире
украина
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Минобороны РФ располагает сведениями о подготовке провокаций с обвинением ВС России в использовании оружия массового поражения по "сирийскому сценарию", когда расследования проводятся с фабрикацией нужных доказательств и назначением виновных, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Министерство обороны Российской Федерации располагает сведениями о подготовке провокаций с целью обвинения российских Вооруженных сил в применении оружия массового поражения с последующим проведением расследования по "сирийскому сценарию", позволяющему сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных", - сказал он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.Кириллов заявил, что высокая вероятность подобных провокаций подтверждается тем, что киевская администрация запрашивает поставку средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, обеспечивающих защиту от токсичных химикатов и биологических поражающих агентов.Он добавил, что поставки на Украину антидотов фосфорорганических отравляющих веществ вызывают обеспокоенность. По его словам, в 2022 году из США на Украину было доставлено более 220 тысяч ампул с атропином, а также препаратов для специальной обработки и дезинфекции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), войска рхбз
Минобороны: Россия знает о подготовке на Украине провокаций с химоружием
Минобороны: Россия знает о подготовке на Украине провокаций с оружием массового поражения
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Минобороны РФ располагает сведениями о подготовке провокаций с обвинением ВС России в использовании оружия массового поражения по "сирийскому сценарию", когда расследования проводятся с фабрикацией нужных доказательств и назначением виновных, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Министерство обороны Российской Федерации располагает сведениями о подготовке провокаций с целью обвинения российских Вооруженных сил в применении оружия массового поражения с последующим проведением расследования по "сирийскому сценарию", позволяющему сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных", - сказал он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США
на территории Украины
.
Кириллов заявил, что высокая вероятность подобных провокаций подтверждается тем, что киевская администрация запрашивает поставку средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, обеспечивающих защиту от токсичных химикатов и биологических поражающих агентов.
Он добавил, что поставки на Украину антидотов фосфорорганических отравляющих веществ вызывают обеспокоенность. По его словам, в 2022 году из США на Украину было доставлено более 220 тысяч ампул с атропином, а также препаратов для специальной обработки и дезинфекции.