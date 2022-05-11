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В Подмосковье отменили более трех тысяч проверок для бизнеса - РИА Новости, 11.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220511/proverki-1787936883.html
В Подмосковье отменили более трех тысяч проверок для бизнеса
В Подмосковье отменили более трех тысяч проверок для бизнеса - РИА Новости, 11.05.2022
В Подмосковье отменили более трех тысяч проверок для бизнеса
В Московской области отменили 3,5 тысячи плановых и внеплановых проверок для бизнеса, а также упростили их формат, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:57
2022-05-11T17:05
россия
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
регионы
новости подмосковья
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Московской области отменили 3,5 тысячи плановых и внеплановых проверок для бизнеса, а также упростили их формат, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Меры поддержки, направленные, во-первых, на снижение бремени проверок и контроля, а во-вторых, на предоставление доступа к цифровым сервисам и госуслугам. В Подмосковье уже отменили 3,5 тысячи плановых и внеплановых проверок или же упрощен их формат. Так, полностью в электронный вид перевели взаимодействие между бизнесом и Госстройнадзором, МТДИ, Минэкологии. С 15 июля в таком же режиме будут работать все 10 надзорных ведомств Подмосковья", - сказано в сообщении.Как отметили в пресс-службе, для бизнеса доступны в электронном виде 75% услуг и все 11 субсидий.
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россия, общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, регионы
15:57 11.05.2022 (обновлено: 17:05 11.05.2022)
 
В Подмосковье отменили более трех тысяч проверок для бизнеса

Правительство Московской области отменило более трех тысяч проверок для бизнеса

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Московской области отменили 3,5 тысячи плановых и внеплановых проверок для бизнеса, а также упростили их формат, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Меры поддержки, направленные, во-первых, на снижение бремени проверок и контроля, а во-вторых, на предоставление доступа к цифровым сервисам и госуслугам. В Подмосковье уже отменили 3,5 тысячи плановых и внеплановых проверок или же упрощен их формат.
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Так, полностью в электронный вид перевели взаимодействие между бизнесом и Госстройнадзором, МТДИ, Минэкологии. С 15 июля в таком же режиме будут работать все 10 надзорных ведомств Подмосковья", - сказано в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, для бизнеса доступны в электронном виде 75% услуг и все 11 субсидий.
 
Новости ПодмосковьяРоссияОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевРегионы
 
 
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