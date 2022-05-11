https://ria.ru/20220511/profsoyuz-1787924152.html

Независимый профсоюз на белорусском "Гродно Азот" признали экстремистским

Независимый профсоюз на белорусском "Гродно Азот" признали экстремистским - РИА Новости, 11.05.2022

Независимый профсоюз на белорусском "Гродно Азот" признали экстремистским

Первичная организация Белорусского независимого профсоюза работников ОАО "Гродно Азот" признана в Белоруссии экстремистской, сообщается на сайте генпрокуратуры... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:13

2022-05-11T15:13

2022-05-11T15:17

белоруссия

гродненская область

в мире

александр лукашенко

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МИНСК, 11 мая – РИА Новости. Первичная организация Белорусского независимого профсоюза работников ОАО "Гродно Азот" признана в Белоруссии экстремистской, сообщается на сайте генпрокуратуры республики."Гродненский областной суд по заявлению прокурора Гродненской области принял решение о признании первичной организации Белорусского независимого профсоюза работников ОАО "Гродно Азот" экстремистской, запрещении ее деятельности и ликвидации с немедленным исполнением судебного решения", - говорится в сообщении.Отмечается, что принадлежащее первичной организации имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, при условии их непричастности к экстремистской деятельности, подлежит конфискации. В сообщении напоминается, что ранее прокуратура Гродненской области в ходе проверки получила данные, свидетельствующие об экстремистской деятельности первичной организации профсоюза. Согласно ему, "деятельность названной первичной организации противоречила требованиям законодательства и была сопряжена с распространением экстремистских материалов".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Оппозиция призывала к забастовкам на предприятиях, однако власти заявляли, что реальный сектор работает штатно. Попытки организовать стачку предпринимались на "Гродно Азот" в августе после президентских выборов 2020 года, а также в конце октября того же года, когда ряд работников в цехах отказывались принимать смены. Администрация предприятия тогда подтвердила, что столкнулась со сложностями с комплектацией смен двух цехов из-за пандемии коронавируса и стачки "группы из пары десятков" сотрудников, но заявило, что замещающие бастующих работники обладают соответствующей квалификацией.КГБ Белоруссии 11 февраля прошлого года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220511/ekstremizm-1787888107.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220315/lukashenko-1778224907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

белоруссия, гродненская область, в мире, александр лукашенко