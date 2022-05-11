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Депутата Ярославской областной думы осудили на два года за коррупцию
Депутата Ярославской областной думы осудили на два года за коррупцию - РИА Новости, 11.05.2022
Депутата Ярославской областной думы осудили на два года за коррупцию
Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев приговорен к двум годам колонии строгого режима за коррупцию, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:40
2022-05-11T16:40
2022-05-11T16:51
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев приговорен к двум годам колонии строгого режима за коррупцию, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.Фомичев был задержан в апреле прошлого года. СУСК России по региону сообщило, что он подозревается в совершении коррупционного преступления. Ярославское региональное отделение "Единой России" заявило о временном приостановлении членства Фомичева в партии. Депутат был помещен под домашний арест.Представитель гособвинения на первом заседании рассказал журналистам суть дела Фомичева. Депутат обвинялся в посредничестве в передаче взятки должностному лицу в правительстве Ярославской области Эдуарду Гребенщикову. На момент совершения преступления Гребенщиков занимал должность замруководителя аппарата правительства региона. По данным прокуратуры области, речь шла о взятке от застройщика за содействие при заключении госконтракта на приобретение жилья для детей-сирот. Еще два эпизода связаны с передачей Фомичевым взяток в крупном и особо крупном размере бывшему замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Михаилу Рысеву. Речь так же шла о заключении госконтракта на приобретение жилья для детей-сирот. Фомичев заключил досудебное соглашение со следствием.По словам Козловой, в среду в Кировском районном суде состоялись прения по делу Фомичева. Гособвинитель просил назначить депутату наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии строгого режима со штрафом в сумме почти 30 миллионов рублей.По ее словам, депутат также лишен права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на срок 2 года.Представитель областного суда уточнила, что по двум эпизодам дачи взятки суд не стал привлекать Фомичева к ответственности в связи с тем, что "подсудимый добровольно сообщил о совершении преступлений, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений".Фомичев работает в Ярославской областной думе второй созыв, возглавляет комитет по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Фомичев руководит крупным строительным холдингом "Фора".
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происшествия, россия, ярославская область, ярославская областная дума, единая россия, коррупция
16:40 11.05.2022 (обновлено: 16:51 11.05.2022)
Депутата Ярославской областной думы осудили на два года за коррупцию
Депутата Ярославской областной думы Фомичева приговорили к двум годам колонии за коррупцию
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев приговорен к двум годам колонии строгого режима за коррупцию, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Фомичев был задержан в апреле прошлого года. СУСК России
по региону сообщило, что он подозревается в совершении коррупционного преступления. Ярославское региональное отделение "Единой России
" заявило о временном приостановлении членства Фомичева в партии. Депутат был помещен под домашний арест.
Представитель гособвинения на первом заседании рассказал журналистам суть дела Фомичева. Депутат обвинялся в посредничестве в передаче взятки должностному лицу в правительстве Ярославской области
Эдуарду Гребенщикову. На момент совершения преступления Гребенщиков занимал должность замруководителя аппарата правительства региона. По данным прокуратуры области, речь шла о взятке от застройщика за содействие при заключении госконтракта на приобретение жилья для детей-сирот. Еще два эпизода связаны с передачей Фомичевым взяток в крупном и особо крупном размере бывшему замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Михаилу Рысеву. Речь так же шла о заключении госконтракта на приобретение жилья для детей-сирот. Фомичев заключил досудебное соглашение со следствием.
По словам Козловой, в среду в Кировском районном суде состоялись прения по делу Фомичева. Гособвинитель просил назначить депутату наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии строгого режима со штрафом в сумме почти 30 миллионов рублей.
"Приговором Кировского районного суда Ярославля от 11 мая 2022 года Роман Фомичёв признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки в сумме 2 миллиона 998 тысяч рублей", - сообщила Козлова.
По ее словам, депутат также лишен права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на срок 2 года.
Представитель областного суда уточнила, что по двум эпизодам дачи взятки суд не стал привлекать Фомичева к ответственности в связи с тем, что "подсудимый добровольно сообщил о совершении преступлений, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений".
"Дело рассмотрено в особом порядке проведения судебного заседания. Подсудимый вину признал полностью, выполнил условия, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве", - проинформировала Козлова.
Фомичев работает в Ярославской областной думе
второй созыв, возглавляет комитет по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Фомичев руководит крупным строительным холдингом "Фора".