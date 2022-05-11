https://ria.ru/20220511/prigovor-1787949059.html

Депутата Ярославской областной думы осудили на два года за коррупцию

Депутата Ярославской областной думы осудили на два года за коррупцию - РИА Новости, 11.05.2022

Депутата Ярославской областной думы осудили на два года за коррупцию

Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев приговорен к двум годам колонии строгого режима за коррупцию, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:40

2022-05-11T16:40

2022-05-11T16:51

происшествия

россия

ярославская область

ярославская областная дума

единая россия

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603922443_0:35:601:373_1920x0_80_0_0_36d419ded84bdaf451d7da26cf46a530.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев приговорен к двум годам колонии строгого режима за коррупцию, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.Фомичев был задержан в апреле прошлого года. СУСК России по региону сообщило, что он подозревается в совершении коррупционного преступления. Ярославское региональное отделение "Единой России" заявило о временном приостановлении членства Фомичева в партии. Депутат был помещен под домашний арест.Представитель гособвинения на первом заседании рассказал журналистам суть дела Фомичева. Депутат обвинялся в посредничестве в передаче взятки должностному лицу в правительстве Ярославской области Эдуарду Гребенщикову. На момент совершения преступления Гребенщиков занимал должность замруководителя аппарата правительства региона. По данным прокуратуры области, речь шла о взятке от застройщика за содействие при заключении госконтракта на приобретение жилья для детей-сирот. Еще два эпизода связаны с передачей Фомичевым взяток в крупном и особо крупном размере бывшему замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Михаилу Рысеву. Речь так же шла о заключении госконтракта на приобретение жилья для детей-сирот. Фомичев заключил досудебное соглашение со следствием.По словам Козловой, в среду в Кировском районном суде состоялись прения по делу Фомичева. Гособвинитель просил назначить депутату наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии строгого режима со штрафом в сумме почти 30 миллионов рублей.По ее словам, депутат также лишен права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на срок 2 года.Представитель областного суда уточнила, что по двум эпизодам дачи взятки суд не стал привлекать Фомичева к ответственности в связи с тем, что "подсудимый добровольно сообщил о совершении преступлений, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений".Фомичев работает в Ярославской областной думе второй созыв, возглавляет комитет по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Фомичев руководит крупным строительным холдингом "Фора".

https://ria.ru/20210402/korruptsiya-1603952825.html

россия

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ярославская область, ярославская областная дума, единая россия, коррупция