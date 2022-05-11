https://ria.ru/20220511/prestuplenie-1787816231.html

В Хабаровском крае отчим убил падчерицу и совершил самоубийство

В Хабаровском крае отчим убил падчерицу и совершил самоубийство - РИА Новости, 11.05.2022

В Хабаровском крае отчим убил падчерицу и совершил самоубийство

Отчим изнасиловал и убил 15-летнюю падчерицу в Ванинском районе Хабаровского края, ранил ножом жену, а затем совершил самоубийство, супругу отвезли в больницу... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T03:23

2022-05-11T03:23

2022-05-11T07:39

происшествия

хабаровск

хабаровский край

ванино

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ванинский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

ХАБАРОВСК, 11 мая — РИА Новости. Отчим изнасиловал и убил 15-летнюю падчерицу в Ванинском районе Хабаровского края, ранил ножом жену, а затем совершил самоубийство, супругу отвезли в больницу вместе с 2-летним сыном, он не пострадал, сообщил РИА Новости информированный источник.По словам собеседника агентства, происшествие произошло днем во вторник в поселке Ванино по адресу Третья линия, 9. Женщина, вернувшись домой с 2-летним сыном обнаружила, что муж насилует ее 15-летнюю дочь.После случившегося мужчина совершил самоубийство.По данным СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, на отчима заведено уголовное дело. "Ванинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Ванино 1981 года рождения по части 1 ст. 105, части 3 ст. 30, части 2 ст. 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство). Следователи с участием криминалистов следственного управления незамедлительно произвели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели случившегося, назначены экспертизы", — информирует следственное управление.Прокуратура Ванинского района сообщила, что начала проверку "в связи с обнаружением трупов несовершеннолетней девушки и мужчины". Расследование уголовных дел находятся на контроле прокуратуры района.Как сообщил РИА Новости источник, у пострадавшей женщины ножевые ранения в области груди.

https://ria.ru/20220401/koloniya-1781249908.html

https://ria.ru/20220508/draka-1787530345.html

хабаровск

хабаровский край

ванино

россия

ванинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровск, хабаровский край, ванино, россия, следственный комитет россии (ск рф), ванинский район