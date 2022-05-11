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В Хабаровском крае отчим убил падчерицу и совершил самоубийство - РИА Новости, 11.05.2022
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В Хабаровском крае отчим убил падчерицу и совершил самоубийство
В Хабаровском крае отчим убил падчерицу и совершил самоубийство - РИА Новости, 11.05.2022
В Хабаровском крае отчим убил падчерицу и совершил самоубийство
Отчим изнасиловал и убил 15-летнюю падчерицу в Ванинском районе Хабаровского края, ранил ножом жену, а затем совершил самоубийство, супругу отвезли в больницу... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T03:23
2022-05-11T07:39
происшествия
хабаровск
хабаровский край
ванино
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ванинский район
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ХАБАРОВСК, 11 мая — РИА Новости. Отчим изнасиловал и убил 15-летнюю падчерицу в Ванинском районе Хабаровского края, ранил ножом жену, а затем совершил самоубийство, супругу отвезли в больницу вместе с 2-летним сыном, он не пострадал, сообщил РИА Новости информированный источник.По словам собеседника агентства, происшествие произошло днем во вторник в поселке Ванино по адресу Третья линия, 9. Женщина, вернувшись домой с 2-летним сыном обнаружила, что муж насилует ее 15-летнюю дочь.После случившегося мужчина совершил самоубийство.По данным СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, на отчима заведено уголовное дело. "Ванинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Ванино 1981 года рождения по части 1 ст. 105, части 3 ст. 30, части 2 ст. 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство). Следователи с участием криминалистов следственного управления незамедлительно произвели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели случившегося, назначены экспертизы", — информирует следственное управление.Прокуратура Ванинского района сообщила, что начала проверку "в связи с обнаружением трупов несовершеннолетней девушки и мужчины". Расследование уголовных дел находятся на контроле прокуратуры района.Как сообщил РИА Новости источник, у пострадавшей женщины ножевые ранения в области груди.
https://ria.ru/20220401/koloniya-1781249908.html
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хабаровск
хабаровский край
ванино
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происшествия, хабаровск, хабаровский край, ванино, россия, следственный комитет россии (ск рф), ванинский район
03:23 11.05.2022 (обновлено: 07:39 11.05.2022)
 
В Хабаровском крае отчим убил падчерицу и совершил самоубийство

В Хабаровском крае отчим изнасиловал и убил падчерицу, ранил жену и совершил самоубийство

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 11 мая — РИА Новости. Отчим изнасиловал и убил 15-летнюю падчерицу в Ванинском районе Хабаровского края, ранил ножом жену, а затем совершил самоубийство, супругу отвезли в больницу вместе с 2-летним сыном, он не пострадал, сообщил РИА Новости информированный источник.
По словам собеседника агентства, происшествие произошло днем во вторник в поселке Ванино по адресу Третья линия, 9. Женщина, вернувшись домой с 2-летним сыном обнаружила, что муж насилует ее 15-летнюю дочь.
"В результате конфликта в потасовке появился нож. Под удар отчима попала его падчерица, она получила минимум два ножевых ранения в область сердца и умерла. На крики из квартиры выбежал сосед, он попытался проникнуть внутрь. Женщину удалось спасти, она также получила несколько ножевых ранений. Она доставлена в районную больницу вместе с ребенком, им ничего не угрожает", — отметил источник.
После случившегося мужчина совершил самоубийство.
По данным СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, на отчима заведено уголовное дело. "Ванинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Ванино 1981 года рождения по части 1 ст. 105, части 3 ст. 30, части 2 ст. 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство). Следователи с участием криминалистов следственного управления незамедлительно произвели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели случившегося, назначены экспертизы", — информирует следственное управление.
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Прокуратура Ванинского района сообщила, что начала проверку "в связи с обнаружением трупов несовершеннолетней девушки и мужчины". Расследование уголовных дел находятся на контроле прокуратуры района.
Как сообщил РИА Новости источник, у пострадавшей женщины ножевые ранения в области груди.
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ПроисшествияХабаровскХабаровский крайВаниноРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ванинский район
 
 
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