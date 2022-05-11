https://ria.ru/20220511/pravitelstvo-1787918086.html
Правительство выделит 1,7 триллиона рублей фондам страхования
Правительство выделит 1,7 триллиона рублей фондам страхования - РИА Новости, 11.05.2022
Правительство выделит 1,7 триллиона рублей фондам страхования
Правительство РФ выделит почти 1,7 триллиона рублей Фонду обязательного медицинского страхования, Пенсионному фонду РФ и Фонду социального страхования РФ, чтобы РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:53
2022-05-11T14:53
2022-05-11T15:03
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделит почти 1,7 триллиона рублей Фонду обязательного медицинского страхования, Пенсионному фонду РФ и Фонду социального страхования РФ, чтобы обеспечить бесперебойное предоставление различных выплат и оказание медицинской помощи россиянам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду.Во время заседания Мишустин напомнил, что в конце апреля для ряда предприятий правительство на год продлило сроки уплаты страховых взносов, чтобы снизить финансовую нагрузку на компании."Чтобы компенсировать связанные с этим недополученные доходы, мы сегодня выделим почти 1 триллион 700 миллиардов рублей фондам обязательного медицинского, пенсионного и социального страхования. Что позволит обеспечить их устойчивость, продолжить бесперебойное предоставление людям пенсий, пособий, оказание бесплатной медицинской помощи. Все обязательства государства перед гражданами и дальше должны выполняться в полном объеме", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220511/ekonomika-1787841747.html
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михаил мишустин
14:53 11.05.2022 (обновлено: 15:03 11.05.2022)
Правительство выделит 1,7 триллиона рублей фондам страхования
Правительство выделит 1,7 триллиона рублей на пенсионное, медицинское и соцстрахование
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделит почти 1,7 триллиона рублей Фонду обязательного медицинского страхования, Пенсионному фонду РФ и Фонду социального страхования РФ, чтобы обеспечить бесперебойное предоставление различных выплат и оказание медицинской помощи россиянам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду.
Во время заседания Мишустин напомнил, что в конце апреля для ряда предприятий правительство на год продлило сроки уплаты страховых взносов, чтобы снизить финансовую нагрузку на компании.
"Чтобы компенсировать связанные с этим недополученные доходы, мы сегодня выделим почти 1 триллион 700 миллиардов рублей фондам обязательного медицинского, пенсионного и социального страхования. Что позволит обеспечить их устойчивость, продолжить бесперебойное предоставление людям пенсий, пособий, оказание бесплатной медицинской помощи. Все обязательства государства перед гражданами и дальше должны выполняться в полном объеме", - сказал Мишустин.