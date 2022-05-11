https://ria.ru/20220511/pozitsiya-1787813862.html

Москва превзошла Вашингтон в отстаивании своей позиции, заявили в США

Москва превзошла Вашингтон в отстаивании своей позиции, заявили в США - РИА Новости, 11.05.2022

Москва превзошла Вашингтон в отстаивании своей позиции, заявили в США

Москва превзошла Вашингтон в средствах по отстаиванию своей позиции в вопросе спецоперации на Украине, и США нужно работать креативнее, чтобы успешно... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T01:30

2022-05-11T01:30

2022-05-11T06:05

владимир путин

украина

россия

сша

вашингтон

киев

в мире

бриджит бринк

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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Москва превзошла Вашингтон в средствах по отстаиванию своей позиции в вопросе спецоперации на Украине, и США нужно работать креативнее, чтобы успешно противостоять этому, заявила кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк на слушаниях в профильном комитете сената.Так она ответила сенатору Робу Портману, который на слушаниях спросил у нее, как противостоять позиции России в вопросе оправданности спецоперации на Украине. Бринк предположила, что причина кроется в "дезинформации", в использовании которой Москва якобы превосходит США."Думаю, мы должны делать больше, больше, больше. Этого бы я хотела. Вы абсолютно правы, я соглашусь, мы хуже владеем этим оружием, нас превзошли в ресурсах и в действиях. Мы должны делать столько, сколько можем. Это вызов — дезинформация, распространяющаяся в Европе и других местах", — предположила Бринк.Она также пообещала, что будет работать сообща с американским законодательным органом, чтобы спецоперация на Украине стала "стратегическим провалом"."В случае утверждения я буду сотрудничать с конгрессом, чтобы помочь Украине на поле боя и за столом переговоров. Мы добьемся, чтобы усилия России по доминированию над Украиной стали стратегическим провалом", — сказала Бринк.Она подтвердила, что готова начать работу в посольстве США в Киеве "как можно скорее", открытие миссии уже готовят."Если я буду утверждена на должности, моим приоритетом номер один будет продвижение стратегических интересов США, которые включают демократическую, суверенную, независимую и процветающую Украину", — заявила Бринк.Кандидат на дипломатическую должность считает, что предстоящая в Киеве работа, несмотря на богатый опыт дипломатии, станет "огромным вызовом".Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/inflyatsiya-1787807920.html

https://ria.ru/20220510/bayden-1787696800.html

https://ria.ru/20220510/psaki-1787805436.html

украина

россия

сша

вашингтон

киев

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владимир путин, украина, россия, сша, вашингтон, киев, в мире, бриджит бринк