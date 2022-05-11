https://ria.ru/20220511/pozitsiya-1787813862.html
Москва превзошла Вашингтон в отстаивании своей позиции, заявили в США
Москва превзошла Вашингтон в отстаивании своей позиции, заявили в США - РИА Новости, 11.05.2022
Москва превзошла Вашингтон в отстаивании своей позиции, заявили в США
Москва превзошла Вашингтон в средствах по отстаиванию своей позиции в вопросе спецоперации на Украине, и США нужно работать креативнее, чтобы успешно... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T01:30
2022-05-11T01:30
2022-05-11T06:05
владимир путин
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сша
вашингтон
киев
в мире
бриджит бринк
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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Москва превзошла Вашингтон в средствах по отстаиванию своей позиции в вопросе спецоперации на Украине, и США нужно работать креативнее, чтобы успешно противостоять этому, заявила кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк на слушаниях в профильном комитете сената.Так она ответила сенатору Робу Портману, который на слушаниях спросил у нее, как противостоять позиции России в вопросе оправданности спецоперации на Украине. Бринк предположила, что причина кроется в "дезинформации", в использовании которой Москва якобы превосходит США."Думаю, мы должны делать больше, больше, больше. Этого бы я хотела. Вы абсолютно правы, я соглашусь, мы хуже владеем этим оружием, нас превзошли в ресурсах и в действиях. Мы должны делать столько, сколько можем. Это вызов — дезинформация, распространяющаяся в Европе и других местах", — предположила Бринк.Она также пообещала, что будет работать сообща с американским законодательным органом, чтобы спецоперация на Украине стала "стратегическим провалом"."В случае утверждения я буду сотрудничать с конгрессом, чтобы помочь Украине на поле боя и за столом переговоров. Мы добьемся, чтобы усилия России по доминированию над Украиной стали стратегическим провалом", — сказала Бринк.Она подтвердила, что готова начать работу в посольстве США в Киеве "как можно скорее", открытие миссии уже готовят."Если я буду утверждена на должности, моим приоритетом номер один будет продвижение стратегических интересов США, которые включают демократическую, суверенную, независимую и процветающую Украину", — заявила Бринк.Кандидат на дипломатическую должность считает, что предстоящая в Киеве работа, несмотря на богатый опыт дипломатии, станет "огромным вызовом".Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир путин, украина, россия, сша, вашингтон, киев, в мире, бриджит бринк
01:30 11.05.2022 (обновлено: 06:05 11.05.2022)
Москва превзошла Вашингтон в отстаивании своей позиции, заявили в США
Кандидат в послы США в Киеве Бринк: Вашингтон уступает России в отстаивании своей позиции
ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Москва превзошла Вашингтон в средствах по отстаиванию своей позиции в вопросе спецоперации на Украине, и США нужно работать креативнее, чтобы успешно противостоять этому, заявила кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк на слушаниях в профильном комитете сената.
"Мы должны быть креативными и инновационными", — сказала Бринк.
Так она ответила сенатору Робу Портману, который на слушаниях спросил у нее, как противостоять позиции России в вопросе оправданности спецоперации на Украине
. Бринк предположила, что причина кроется в "дезинформации", в использовании которой Москва якобы превосходит США
.
"Думаю, мы должны делать больше, больше, больше. Этого бы я хотела. Вы абсолютно правы, я соглашусь, мы хуже владеем этим оружием, нас превзошли в ресурсах и в действиях. Мы должны делать столько, сколько можем. Это вызов — дезинформация, распространяющаяся в Европе
и других местах", — предположила Бринк.
Она также пообещала, что будет работать сообща с американским законодательным органом, чтобы спецоперация на Украине стала "стратегическим провалом".
"В случае утверждения я буду сотрудничать с конгрессом, чтобы помочь Украине на поле боя и за столом переговоров. Мы добьемся, чтобы усилия России по доминированию над Украиной стали стратегическим провалом", — сказала Бринк.
Она подтвердила, что готова начать работу в посольстве США в Киеве
"как можно скорее", открытие миссии уже готовят.
"Если я буду утверждена на должности, моим приоритетом номер один будет продвижение стратегических интересов США, которые включают демократическую, суверенную, независимую и процветающую Украину", — заявила Бринк.
Кандидат на дипломатическую должность считает, что предстоящая в Киеве работа, несмотря на богатый опыт дипломатии, станет "огромным вызовом".
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.