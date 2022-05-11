Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае завели уголовные дела после масштабных пожаров - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/pozhary-1787881224.html
В Красноярском крае завели уголовные дела после масштабных пожаров
В Красноярском крае завели уголовные дела после масштабных пожаров - РИА Новости, 11.05.2022
В Красноярском крае завели уголовные дела после масштабных пожаров
В Красноярском крае возбуждено 19 уголовных дел о неосторожном обращении с огнем после масштабных пожаров, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:45
2022-05-11T12:45
происшествия
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787726037_151:0:1175:576_1920x0_80_0_0_16dcd56b043971064b9c5999abc5d47d.jpg
КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. В Красноярском крае возбуждено 19 уголовных дел о неосторожном обращении с огнем после масштабных пожаров, сообщил региональный главк МЧС."Сотрудниками дознания ГУ МЧС России по Красноярскому краю с начала пожароопасного периода возбуждено 25 уголовных дел по ст. 168 УК РФ (неосторожное обращение с огнем или другими источниками повышенной опасности). Из них 19 дел возбуждено только по пожарам, произошедшим в крае 7 мая", - говорится в сообщении.Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. По последней информации СК, в результате пожаров погибли восемь человек. По данным минздрава, травмы получили 20 человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Было зарегистрировано 273 пожара в 18 муниципалитетах. Главными причинами пожаров назывались сбои в системе электроснабжения, падение деревьев на ЛЭП, короткие замыкания и взрывы на подстанциях.Ранее сообщалось о задержании трех человек в рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности во время масштабных пожаров.
https://ria.ru/20220511/pozhary-1787870024.html
https://ria.ru/20220511/pozhary-1787831204.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787726037_373:0:1141:576_1920x0_80_0_0_467b0d091c63197bf826077400957036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
12:45 11.05.2022
 
В Красноярском крае завели уголовные дела после масштабных пожаров

В Красноярском крае завели 19 дел о неосторожном обращении с огнем после пожаров 7 мая

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюЛиквидация пожара в Красноярском крае
Ликвидация пожара в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Ликвидация пожара в Красноярском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. В Красноярском крае возбуждено 19 уголовных дел о неосторожном обращении с огнем после масштабных пожаров, сообщил региональный главк МЧС.
"Сотрудниками дознания ГУ МЧС России по Красноярскому краю с начала пожароопасного периода возбуждено 25 уголовных дел по ст. 168 УК РФ (неосторожное обращение с огнем или другими источниками повышенной опасности). Из них 19 дел возбуждено только по пожарам, произошедшим в крае 7 мая", - говорится в сообщении.
Пожар в поселке Безречный Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 12:05
В Свердловской области назвали причину крупного пожара в поселке Безречный
Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. По последней информации СК, в результате пожаров погибли восемь человек. По данным минздрава, травмы получили 20 человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Было зарегистрировано 273 пожара в 18 муниципалитетах. Главными причинами пожаров назывались сбои в системе электроснабжения, падение деревьев на ЛЭП, короткие замыкания и взрывы на подстанциях.
Ранее сообщалось о задержании трех человек в рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности во время масштабных пожаров.
Смог из-за природного пожара в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 09:17
Екатеринбург накрыло смогом из-за природного пожара
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала