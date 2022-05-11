https://ria.ru/20220511/pozhary-1787881224.html

В Красноярском крае завели уголовные дела после масштабных пожаров

В Красноярском крае завели уголовные дела после масштабных пожаров - РИА Новости, 11.05.2022

В Красноярском крае завели уголовные дела после масштабных пожаров

В Красноярском крае возбуждено 19 уголовных дел о неосторожном обращении с огнем после масштабных пожаров, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:45

2022-05-11T12:45

2022-05-11T12:45

происшествия

красноярский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. В Красноярском крае возбуждено 19 уголовных дел о неосторожном обращении с огнем после масштабных пожаров, сообщил региональный главк МЧС."Сотрудниками дознания ГУ МЧС России по Красноярскому краю с начала пожароопасного периода возбуждено 25 уголовных дел по ст. 168 УК РФ (неосторожное обращение с огнем или другими источниками повышенной опасности). Из них 19 дел возбуждено только по пожарам, произошедшим в крае 7 мая", - говорится в сообщении.Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. По последней информации СК, в результате пожаров погибли восемь человек. По данным минздрава, травмы получили 20 человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Было зарегистрировано 273 пожара в 18 муниципалитетах. Главными причинами пожаров назывались сбои в системе электроснабжения, падение деревьев на ЛЭП, короткие замыкания и взрывы на подстанциях.Ранее сообщалось о задержании трех человек в рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности во время масштабных пожаров.

https://ria.ru/20220511/pozhary-1787870024.html

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красноярский край

россия

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Ольга Маркова

происшествия, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)