https://ria.ru/20220511/pozhary-1787834267.html

Пермский край накрыло смогом из-за пожаров в Зауралье

Пермский край накрыло смогом из-за пожаров в Зауралье - РИА Новости, 11.05.2022

Пермский край накрыло смогом из-за пожаров в Зауралье

Пермский край затянуло смогом из-за лесных пожаров в Зауралье, сообщает региональное минприроды. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:41

2022-05-11T09:41

2022-05-11T09:41

происшествия

пермский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 11 мая – РИА Новости. Пермский край затянуло смогом из-за лесных пожаров в Зауралье, сообщает региональное минприроды.Утром в среду в МЧС информировали о смоге и запахе гари в Екатеринбурге, дымка там связана с природным пожаром в Березовском городском округе."Зафиксирована дымка на всей территории Пермского края. Смог появился из-за сложной лесопожарной обстановки в Курганской области", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что с конца апреля по 8 мая в Курганской области потушено 70 лесных пожаров на площади более 32 тысяч гектаров, ситуация стабилизирована. Причиной пожаров стала сухая, жаркая и ветреная погода.С 23 апреля в Пермском крае произошло 10 лесных пожаров, сейчас два пожара ликвидируются вблизи села Кын и посёлка Ильича. По информации ГУ МЧС по краю, за прошедшие сутки в регионе было потушено 59 возгораний.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html

пермский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)