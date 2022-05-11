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Пермский край накрыло смогом из-за пожаров в Зауралье - РИА Новости, 11.05.2022
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Пермский край накрыло смогом из-за пожаров в Зауралье
Пермский край накрыло смогом из-за пожаров в Зауралье - РИА Новости, 11.05.2022
Пермский край накрыло смогом из-за пожаров в Зауралье
Пермский край затянуло смогом из-за лесных пожаров в Зауралье, сообщает региональное минприроды. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:41
2022-05-11T09:41
происшествия
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 11 мая – РИА Новости. Пермский край затянуло смогом из-за лесных пожаров в Зауралье, сообщает региональное минприроды.Утром в среду в МЧС информировали о смоге и запахе гари в Екатеринбурге, дымка там связана с природным пожаром в Березовском городском округе."Зафиксирована дымка на всей территории Пермского края. Смог появился из-за сложной лесопожарной обстановки в Курганской области", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что с конца апреля по 8 мая в Курганской области потушено 70 лесных пожаров на площади более 32 тысяч гектаров, ситуация стабилизирована. Причиной пожаров стала сухая, жаркая и ветреная погода.С 23 апреля в Пермском крае произошло 10 лесных пожаров, сейчас два пожара ликвидируются вблизи села Кын и посёлка Ильича. По информации ГУ МЧС по краю, за прошедшие сутки в регионе было потушено 59 возгораний.
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пермский край
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происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:41 11.05.2022
 
Пермский край накрыло смогом из-за пожаров в Зауралье

Пермский край накрыло смогом из-за масштабных природных пожаров в Курганской области

© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Свердловской области
Лесной пожар в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых
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Лесной пожар в Свердловской области. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 11 мая – РИА Новости. Пермский край затянуло смогом из-за лесных пожаров в Зауралье, сообщает региональное минприроды.
Утром в среду в МЧС информировали о смоге и запахе гари в Екатеринбурге, дымка там связана с природным пожаром в Березовском городском округе.
"Зафиксирована дымка на всей территории Пермского края. Смог появился из-за сложной лесопожарной обстановки в Курганской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что с конца апреля по 8 мая в Курганской области потушено 70 лесных пожаров на площади более 32 тысяч гектаров, ситуация стабилизирована. Причиной пожаров стала сухая, жаркая и ветреная погода.
С 23 апреля в Пермском крае произошло 10 лесных пожаров, сейчас два пожара ликвидируются вблизи села Кын и посёлка Ильича. По информации ГУ МЧС по краю, за прошедшие сутки в регионе было потушено 59 возгораний.
Лесной пожар у федеральной трассы Екатеринбург - Пермь - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 12:54
Путин призвал отладить адекватную систему реагирования на лесные пожары
 
ПроисшествияПермский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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