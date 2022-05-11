https://ria.ru/20220511/pozhary-1787834267.html
Пермский край накрыло смогом из-за пожаров в Зауралье
Пермский край накрыло смогом из-за пожаров в Зауралье - РИА Новости, 11.05.2022
Пермский край накрыло смогом из-за пожаров в Зауралье
Пермский край затянуло смогом из-за лесных пожаров в Зауралье, сообщает региональное минприроды. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:41
2022-05-11T09:41
2022-05-11T09:41
происшествия
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747088748_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6c49ad0493af335f3aeafbed0c0c008b.jpg
ПЕРМЬ, 11 мая – РИА Новости. Пермский край затянуло смогом из-за лесных пожаров в Зауралье, сообщает региональное минприроды.Утром в среду в МЧС информировали о смоге и запахе гари в Екатеринбурге, дымка там связана с природным пожаром в Березовском городском округе."Зафиксирована дымка на всей территории Пермского края. Смог появился из-за сложной лесопожарной обстановки в Курганской области", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что с конца апреля по 8 мая в Курганской области потушено 70 лесных пожаров на площади более 32 тысяч гектаров, ситуация стабилизирована. Причиной пожаров стала сухая, жаркая и ветреная погода.С 23 апреля в Пермском крае произошло 10 лесных пожаров, сейчас два пожара ликвидируются вблизи села Кын и посёлка Ильича. По информации ГУ МЧС по краю, за прошедшие сутки в регионе было потушено 59 возгораний.
https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747088748_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_56eb4a763f432c42a727006614a7e4f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пермский край накрыло смогом из-за пожаров в Зауралье
Пермский край накрыло смогом из-за масштабных природных пожаров в Курганской области