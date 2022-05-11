https://ria.ru/20220511/pozhary-1787831204.html
Екатеринбург накрыло смогом из-за природного пожара
Екатеринбург накрыло смогом из-за природного пожара - РИА Новости, 11.05.2022
Екатеринбург накрыло смогом из-за природного пожара
Смог и запах гари накрыли Екатеринбург из-за природного пожара в Березовском округе, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:17
2022-05-11T09:17
2022-05-11T11:23
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Смог и запах гари накрыли Екатеринбург из-за природного пожара в Березовском округе, сообщает региональный главк МЧС."Дымка, наблюдаемая в воздухе над Екатеринбургом, вызвана природным пожаром в Березовском городском округе. Пожар площадью 62 гектара локализован и не угрожает населенным пунктам и объектам экономики", - говорится в сообщении.Главный синоптик уральской столицы Галина Шепоренко уточнила РИА Новости, что смог в Екатеринбурге сохраняется из-за маловетреной погоды."Прошли дожди, но они не настолько интенсивные, чтобы притушить те пожары, которые на территории области имеются. Вся надежда на изменение направления ветра, в частности, для Екатеринбурга. Мы ждем, что завтра ветер с восточного – юго-восточного изменится на западный и юго-западный, после чего ситуация, возможно, несколько улучшится. Мы рассчитываем, что атмосферный фронт, который на подходе, даст толчок к рассеиванию смога", - сказала собеседница агентства.По данным Уральской авиабазы, за последние сутки ликвидированы 23 пожара, из 20 действующих возгораний 14 локализованы. Основной причиной пожаров в лесах, по данным ведомства, стало неосторожное обращение людей с огнем.
https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург
09:17 11.05.2022 (обновлено: 11:23 11.05.2022)
Екатеринбург накрыло смогом из-за природного пожара
Екатеринбург накрыло смогом из-за природного пожара, в воздухе чувствуется запах гари
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости.
Смог и запах гари накрыли Екатеринбург из-за природного пожара в Березовском округе, сообщает
региональный главк МЧС.
"Дымка, наблюдаемая в воздухе над Екатеринбургом, вызвана природным пожаром в Березовском городском округе. Пожар площадью 62 гектара локализован и не угрожает населенным пунктам и объектам экономики", - говорится в сообщении.
Главный синоптик уральской столицы Галина Шепоренко уточнила РИА Новости, что смог в Екатеринбурге
сохраняется из-за маловетреной погоды.
"Прошли дожди, но они не настолько интенсивные, чтобы притушить те пожары, которые на территории области имеются. Вся надежда на изменение направления ветра, в частности, для Екатеринбурга. Мы ждем, что завтра ветер с восточного – юго-восточного изменится на западный и юго-западный, после чего ситуация, возможно, несколько улучшится. Мы рассчитываем, что атмосферный фронт, который на подходе, даст толчок к рассеиванию смога", - сказала собеседница агентства.
По данным Уральской авиабазы, за последние сутки ликвидированы 23 пожара, из 20 действующих возгораний 14 локализованы. Основной причиной пожаров в лесах, по данным ведомства, стало неосторожное обращение людей с огнем.