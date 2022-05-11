https://ria.ru/20220511/pozhary-1787831204.html

Екатеринбург накрыло смогом из-за природного пожара

Екатеринбург накрыло смогом из-за природного пожара - РИА Новости, 11.05.2022

Екатеринбург накрыло смогом из-за природного пожара

Смог и запах гари накрыли Екатеринбург из-за природного пожара в Березовском округе, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:17

2022-05-11T09:17

2022-05-11T11:23

происшествия

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787854947_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_437685fad6e71204197cbd4131c21158.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Смог и запах гари накрыли Екатеринбург из-за природного пожара в Березовском округе, сообщает региональный главк МЧС."Дымка, наблюдаемая в воздухе над Екатеринбургом, вызвана природным пожаром в Березовском городском округе. Пожар площадью 62 гектара локализован и не угрожает населенным пунктам и объектам экономики", - говорится в сообщении.Главный синоптик уральской столицы Галина Шепоренко уточнила РИА Новости, что смог в Екатеринбурге сохраняется из-за маловетреной погоды."Прошли дожди, но они не настолько интенсивные, чтобы притушить те пожары, которые на территории области имеются. Вся надежда на изменение направления ветра, в частности, для Екатеринбурга. Мы ждем, что завтра ветер с восточного – юго-восточного изменится на западный и юго-западный, после чего ситуация, возможно, несколько улучшится. Мы рассчитываем, что атмосферный фронт, который на подходе, даст толчок к рассеиванию смога", - сказала собеседница агентства.По данным Уральской авиабазы, за последние сутки ликвидированы 23 пожара, из 20 действующих возгораний 14 локализованы. Основной причиной пожаров в лесах, по данным ведомства, стало неосторожное обращение людей с огнем.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург