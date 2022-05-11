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В Курганской области более 300 человек эвакуировали из-за угрозы пожаров - РИА Новости, 11.05.2022
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В Курганской области более 300 человек эвакуировали из-за угрозы пожаров
В Курганской области более 300 человек эвакуировали из-за угрозы пожаров - РИА Новости, 11.05.2022
В Курганской области более 300 человек эвакуировали из-за угрозы пожаров
Уже более 300 человек превентивно эвакуированы в Курганской области из-за угрозы природных пожаров, большая часть разместилась у родственников, сообщил в среду... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:02
2022-05-11T17:18
происшествия
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – РИА Новости. Уже более 300 человек превентивно эвакуированы в Курганской области из-за угрозы природных пожаров, большая часть разместилась у родственников, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по региону.Ранее сообщалось, что на 10 мая в регионе были эвакуированы более 250 человек, 85 находятся в пунктах временного размещения."В превентивных целях проведена эвакуация более 300 человек из различных населенных пунктов и СНТ Кетовского, Каргапольского и Юргамышского муниципальных округов. Большая часть разместилась у родственников, для остальных были подготовлены пункты временного размещения", - говорится в сообщении.Данная мера была реализована ввиду быстрого распространения огня из лесного массива от очагов лесных пожаров, раздуваемых порывами шквалистого ветра в сторону населенных пунктов, уточняется в сообщении.По данным пресс-центра, на сегодняшний день, общая группировка сил и средств, задействованная в борьбе с природными пожарами и защиты населённых пунктов, составляет около 1400 человек и 200 единиц техники.В Курганской области в связи с установившимися сложными погодными условиями, штормовым предупреждением ввиду порывов ветра до 20-25 м/с, способствующими повышению класса пожарной опасности, с 10 мая вновь введён режим ЧС.
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происшествия, курганская область
09:02 11.05.2022 (обновлено: 17:18 11.05.2022)
 
В Курганской области более 300 человек эвакуировали из-за угрозы пожаров

Более 300 человек превентивно эвакуировали в Курганской области из-за угрозы пожаров

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области
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Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – РИА Новости. Уже более 300 человек превентивно эвакуированы в Курганской области из-за угрозы природных пожаров, большая часть разместилась у родственников, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Ранее сообщалось, что на 10 мая в регионе были эвакуированы более 250 человек, 85 находятся в пунктах временного размещения.
"В превентивных целях проведена эвакуация более 300 человек из различных населенных пунктов и СНТ Кетовского, Каргапольского и Юргамышского муниципальных округов. Большая часть разместилась у родственников, для остальных были подготовлены пункты временного размещения", - говорится в сообщении.
Данная мера была реализована ввиду быстрого распространения огня из лесного массива от очагов лесных пожаров, раздуваемых порывами шквалистого ветра в сторону населенных пунктов, уточняется в сообщении.
По данным пресс-центра, на сегодняшний день, общая группировка сил и средств, задействованная в борьбе с природными пожарами и защиты населённых пунктов, составляет около 1400 человек и 200 единиц техники.
В Курганской области в связи с установившимися сложными погодными условиями, штормовым предупреждением ввиду порывов ветра до 20-25 м/с, способствующими повышению класса пожарной опасности, с 10 мая вновь введён режим ЧС.
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