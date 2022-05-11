https://ria.ru/20220511/pozhary-1787829096.html

В Курганской области более 300 человек эвакуировали из-за угрозы пожаров

В Курганской области более 300 человек эвакуировали из-за угрозы пожаров - РИА Новости, 11.05.2022

В Курганской области более 300 человек эвакуировали из-за угрозы пожаров

Уже более 300 человек превентивно эвакуированы в Курганской области из-за угрозы природных пожаров, большая часть разместилась у родственников, сообщил в среду... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:02

2022-05-11T09:02

2022-05-11T17:18

происшествия

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – РИА Новости. Уже более 300 человек превентивно эвакуированы в Курганской области из-за угрозы природных пожаров, большая часть разместилась у родственников, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по региону.Ранее сообщалось, что на 10 мая в регионе были эвакуированы более 250 человек, 85 находятся в пунктах временного размещения."В превентивных целях проведена эвакуация более 300 человек из различных населенных пунктов и СНТ Кетовского, Каргапольского и Юргамышского муниципальных округов. Большая часть разместилась у родственников, для остальных были подготовлены пункты временного размещения", - говорится в сообщении.Данная мера была реализована ввиду быстрого распространения огня из лесного массива от очагов лесных пожаров, раздуваемых порывами шквалистого ветра в сторону населенных пунктов, уточняется в сообщении.По данным пресс-центра, на сегодняшний день, общая группировка сил и средств, задействованная в борьбе с природными пожарами и защиты населённых пунктов, составляет около 1400 человек и 200 единиц техники.В Курганской области в связи с установившимися сложными погодными условиями, штормовым предупреждением ввиду порывов ветра до 20-25 м/с, способствующими повышению класса пожарной опасности, с 10 мая вновь введён режим ЧС.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787740530.html

курганская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курганская область