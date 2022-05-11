https://ria.ru/20220511/pozhary-1787826821.html

МЧС в Курганской области защитило от лесных пожаров более 1500 жилых домов

МЧС в Курганской области защитило от лесных пожаров более 1500 жилых домов - РИА Новости, 11.05.2022

МЧС в Курганской области защитило от лесных пожаров более 1500 жилых домов

Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения природных пожаров на более чем 1500 жилых домов в Курганской области, в настоящее время угроза населенным... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T08:41

2022-05-11T08:41

2022-05-11T08:41

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – РИА Новости. Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения природных пожаров на более чем 1500 жилых домов в Курганской области, в настоящее время угроза населенным пунктам снята, все пожары локализованы, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по региону."В Зауралье сотрудники МЧС России продолжают отстаивать у огня жилые дома и поселки. Только за 10 мая пожарно-спасательным подразделениям удалось пресечь распространение огня на более полутора тысяч жилых домов", - говорится в сообщении.Сотрудниками МЧС России осуществлялась не только ликвидация действующих очагов, но и подача воды на те жилые дома для подготовки их к встрече с огнем (проливка и охлаждение), к которым огонь под действием порывов ветра подошел максимально близко, уточняется в сообщении. Для создания минерализованных полос задействована инженерная машина разграждения Уральского учебно-спасательного центра МЧС России, добавляется в сообщении.Все силы и средства пожарно-спасательных подразделений были сосредоточены на защите населенных пунктов и близлежащих СНТ, произведено наращивание сил и средств, их передислокация на наиболее опасные участки, говорится в сообщении.По оперативным данным, в результате ландшафтных и природных пожаров на территории региона от огня пострадали 36 строений, их принадлежность будет установлена в ходе дознания, поясняет пресс-центр.В настоящее время угроза населенным пунктам снята, пожары локализованы, проводятся действия до их полной ликвидации, говорится в сообщении.Кроме того, сформированы дежурные посты из числа пожарно-спасательных подразделений и добровольцев для проливки, дотушивания и окарауливания локализованных очагов, добавляется в сообщении.Пресс-центр напоминает, что в регионе в связи с установившимися сложными погодными условиями, штормовым предупреждением ввиду порывов ветра до 20-25 м/с, способствующими повышению класса пожарной опасности, с 10 мая вновь введен режим ЧС.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787746471.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)