https://ria.ru/20220511/pozhar-1787828199.html

В приморском Дальнегорске отвели крупный природный пожар от жилых домов

В приморском Дальнегорске отвели крупный природный пожар от жилых домов - РИА Новости, 11.05.2022

В приморском Дальнегорске отвели крупный природный пожар от жилых домов

Пожарные отвели огонь крупного природного возгорания от жилых домов в Дальнегорске Приморского края, сообщает администрация городского округа. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T08:57

2022-05-11T08:57

2022-05-11T08:57

происшествия

дальнегорск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая – РИА Новости. Пожарные отвели огонь крупного природного возгорания от жилых домов в Дальнегорске Приморского края, сообщает администрация городского округа.Природный пожар начался утром среды в районе Шубинской пади в Дальнегорске. Два экипажа пожарной охраны - 6 человек и 2 автоцистерны - выехали на место. К тушению подключились 5 сотрудников лесопожарной службы с воздуходуйками. Протяженность линии огня - 1 километр, она удалена от ближайших домов на 500 метров, отмечали власти."Огонь в Шубинской пади отведен от жилых домов. Сотрудники пожарной охраны окарауливают территорию. Лесопожарная служба ликвидирует пал на склоне", - сообщают власти.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787740530.html

дальнегорск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дальнегорск, приморский край