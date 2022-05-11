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В приморском Дальнегорске отвели крупный природный пожар от жилых домов
В приморском Дальнегорске отвели крупный природный пожар от жилых домов - РИА Новости, 11.05.2022
В приморском Дальнегорске отвели крупный природный пожар от жилых домов
Пожарные отвели огонь крупного природного возгорания от жилых домов в Дальнегорске Приморского края, сообщает администрация городского округа. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T08:57
2022-05-11T08:57
2022-05-11T08:57
происшествия
дальнегорск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая – РИА Новости. Пожарные отвели огонь крупного природного возгорания от жилых домов в Дальнегорске Приморского края, сообщает администрация городского округа.Природный пожар начался утром среды в районе Шубинской пади в Дальнегорске. Два экипажа пожарной охраны - 6 человек и 2 автоцистерны - выехали на место. К тушению подключились 5 сотрудников лесопожарной службы с воздуходуйками. Протяженность линии огня - 1 километр, она удалена от ближайших домов на 500 метров, отмечали власти."Огонь в Шубинской пади отведен от жилых домов. Сотрудники пожарной охраны окарауливают территорию. Лесопожарная служба ликвидирует пал на склоне", - сообщают власти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дальнегорск, приморский край
В приморском Дальнегорске отвели крупный природный пожар от жилых домов
Крупный природный пожар отвели от домов в районе Шубинской пади в приморском Дальнегорске