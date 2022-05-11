https://ria.ru/20220511/pozhar-1787819652.html

При пожаре на Сахалине погибли мать с двухлетним ребенком

При пожаре на Сахалине погибли мать с двухлетним ребенком - РИА Новости, 11.05.2022

При пожаре на Сахалине погибли мать с двухлетним ребенком

Пожар в жилом доме села Мгачи на Сахалине стал причиной гибели 34-летней женщины и ее двухлетнего сына, возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T06:22

2022-05-11T06:22

2022-05-11T07:03

происшествия

сахалинская область

россия

южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мая — РИА Новости. Пожар в жилом доме села Мгачи на Сахалине стал причиной гибели 34-летней женщины и ее двухлетнего сына, возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников следственного отдела, полиции и экспертов. Она устанавливает все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.По информации местных пожарных, из дома эвакуированы 35 человек, площадь возгорания составила около 50 квадратных метров.Проверку по факту пожара проводит прокуратура Сахалинской области. По ее результатам будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности, а также надлежащей работе органов системы профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

https://ria.ru/20220511/pozhary-1787818483.html

сахалинская область

россия

южно-сахалинск

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происшествия, сахалинская область, россия, южно-сахалинск