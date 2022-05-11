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Власти Херсона гарантировали поставки воды по Северо-Крымскому каналу - РИА Новости, 11.05.2022
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Власти Херсона гарантировали поставки воды по Северо-Крымскому каналу
Власти Херсона гарантировали поставки воды по Северо-Крымскому каналу - РИА Новости, 11.05.2022
Власти Херсона гарантировали поставки воды по Северо-Крымскому каналу
Северо-Крымский канал работает в полную мощность, Крым будет полноценно обеспечен водой, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:10
2022-05-11T14:10
россия
республика крым
херсонская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Северо-Крымский канал работает в полную мощность, Крым будет полноценно обеспечен водой, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Северо-Крымский канал работает в полную мощность... Крым получил воды больше даже в той мере, которая необходима. Весь Северо-Крымский канал взят под контроль, и Крым будет стопроцентно в этом направлении обеспечен водой", - сказал Стремоусов журналистам.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.
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россия
республика крым
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"Будем теперь огороды поливать" – жительница Крыма о заполнении Северо-Крымского канала
Северо-Крымский канал в Республике Крым полностью заполнился водой из Днепра. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Альберт Кангиев. Вода в Северо-Крымский канал начала поступать после подрыва силами Минобороны РФ дамбы, которую в 2014 году соорудили на территории Украины для прекращения водоснабжения Крыма.
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россия, республика крым, херсонская область , в мире
14:10 11.05.2022
 
Власти Херсона гарантировали поставки воды по Северо-Крымскому каналу

Администрация Херсонской области исключила водную блокаду Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Северо-Крымский канал. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Северо-Крымский канал работает в полную мощность, Крым будет полноценно обеспечен водой, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Северо-Крымский канал работает в полную мощность... Крым получил воды больше даже в той мере, которая необходима. Весь Северо-Крымский канал взят под контроль, и Крым будет стопроцентно в этом направлении обеспечен водой", - сказал Стремоусов журналистам.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 09:05
Симферополь получит воду из Днепра для заполнения Межгорного водохранилища
Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.
 
РоссияРеспублика КрымХерсонская областьВ мире
 
 
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