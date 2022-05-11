https://ria.ru/20220511/postavki-1787907115.html

Власти Херсона гарантировали поставки воды по Северо-Крымскому каналу

Власти Херсона гарантировали поставки воды по Северо-Крымскому каналу - РИА Новости, 11.05.2022

Власти Херсона гарантировали поставки воды по Северо-Крымскому каналу

Северо-Крымский канал работает в полную мощность, Крым будет полноценно обеспечен водой, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:10

2022-05-11T14:10

2022-05-11T14:10

россия

республика крым

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Северо-Крымский канал работает в полную мощность, Крым будет полноценно обеспечен водой, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Северо-Крымский канал работает в полную мощность... Крым получил воды больше даже в той мере, которая необходима. Весь Северо-Крымский канал взят под контроль, и Крым будет стопроцентно в этом направлении обеспечен водой", - сказал Стремоусов журналистам.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.

https://ria.ru/20220508/vodokhranilische-1787470744.html

россия

республика крым

херсонская область

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"Будем теперь огороды поливать" – жительница Крыма о заполнении Северо-Крымского канала Северо-Крымский канал в Республике Крым полностью заполнился водой из Днепра. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Альберт Кангиев. Вода в Северо-Крымский канал начала поступать после подрыва силами Минобороны РФ дамбы, которую в 2014 году соорудили на территории Украины для прекращения водоснабжения Крыма. 2022-05-11T14:10 true PT2M00S

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россия, республика крым, херсонская область , в мире