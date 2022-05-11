Рейтинг@Mail.ru
В МИД сообщили о деталях посещения ведомства американским послом - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/posol-1787953711.html
В МИД сообщили о деталях посещения ведомства американским послом
В МИД сообщили о деталях посещения ведомства американским послом - РИА Новости, 11.05.2022
В МИД сообщили о деталях посещения ведомства американским послом
Посол США в Москве Джон Салливан в среду встречался в МИД РФ с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, в ходе встречи обсуждались двусторонние вопросы,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:54
2022-05-11T17:24
политика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джон салливан
сша
сергей рябков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738948120_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3236b24c148f304a05cd55791369b74f.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан в среду встречался в МИД РФ с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, в ходе встречи обсуждались двусторонние вопросы, сообщается на сайте российского министерства по итогам встречи.Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, посол Салливан пробыл в ведомстве менее 20 минут.
https://ria.ru/20220511/posol-1787924737.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738948120_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_fae836a9037b5adf93cac3b3876b5422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джон салливан, сша, сергей рябков
16:54 11.05.2022 (обновлено: 17:24 11.05.2022)
 
В МИД сообщили о деталях посещения ведомства американским послом

Замглавы МИД Рябков обсудил с послом США Салливаном двусторонние вопросы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан в среду встречался в МИД РФ с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, в ходе встречи обсуждались двусторонние вопросы, сообщается на сайте российского министерства по итогам встречи.
"11 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном. Обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, посол Салливан пробыл в ведомстве менее 20 минут.
Посол США в России Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 15:15
Посол США Салливан покинул МИД без комментариев о своем визите
 
ПолитикаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Джон СалливанСШАСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала