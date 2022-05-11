https://ria.ru/20220511/posol-1787953711.html
В МИД сообщили о деталях посещения ведомства американским послом
В МИД сообщили о деталях посещения ведомства американским послом - РИА Новости, 11.05.2022
В МИД сообщили о деталях посещения ведомства американским послом
Посол США в Москве Джон Салливан в среду встречался в МИД РФ с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, в ходе встречи обсуждались двусторонние вопросы,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:54
2022-05-11T16:54
2022-05-11T17:24
политика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джон салливан
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан в среду встречался в МИД РФ с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, в ходе встречи обсуждались двусторонние вопросы, сообщается на сайте российского министерства по итогам встречи.Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, посол Салливан пробыл в ведомстве менее 20 минут.
https://ria.ru/20220511/posol-1787924737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джон салливан, сша, сергей рябков
16:54 11.05.2022 (обновлено: 17:24 11.05.2022)
В МИД сообщили о деталях посещения ведомства американским послом
Замглавы МИД Рябков обсудил с послом США Салливаном двусторонние вопросы