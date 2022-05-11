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Польский посол покинул здание МИД, проведя там менее 20 минут

Польский посол покинул здание МИД, проведя там менее 20 минут - РИА Новости, 11.05.2022

Польский посол покинул здание МИД, проведя там менее 20 минут

Посол Польши в России Кшиштоф Краевски покинул здание МИД РФ, проведя там менее 20 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:24

2022-05-11T15:24

2022-05-11T15:24

политика

россия

польша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол Польши в России Кшиштоф Краевски покинул здание МИД РФ, проведя там менее 20 минут, передает корреспондент РИА Новости.Посол прибыл в МИД РФ в районе 15:00, вышел оттуда спустя 15 минут. На вопросы корреспондента агентства о целях визита он не ответил, а на прощание помахал рукой снимавшим его журналистам.

россия

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)