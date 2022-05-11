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Польский посол покинул здание МИД, проведя там менее 20 минут
Польский посол покинул здание МИД, проведя там менее 20 минут - РИА Новости, 11.05.2022
Польский посол покинул здание МИД, проведя там менее 20 минут
Посол Польши в России Кшиштоф Краевски покинул здание МИД РФ, проведя там менее 20 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:24
2022-05-11T15:24
2022-05-11T15:24
политика
россия
польша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол Польши в России Кшиштоф Краевски покинул здание МИД РФ, проведя там менее 20 минут, передает корреспондент РИА Новости.Посол прибыл в МИД РФ в районе 15:00, вышел оттуда спустя 15 минут. На вопросы корреспондента агентства о целях визита он не ответил, а на прощание помахал рукой снимавшим его журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Польский посол покинул здание МИД, проведя там менее 20 минут
Посол Польши Краевский без комментариев покинул здание МИД, проведя там менее 20 минут