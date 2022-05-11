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Посол США Салливан покинул МИД без комментариев о своем визите - РИА Новости, 11.05.2022
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Посол США Салливан покинул МИД без комментариев о своем визите
Посол США Салливан покинул МИД без комментариев о своем визите - РИА Новости, 11.05.2022
Посол США Салливан покинул МИД без комментариев о своем визите
Посол США в Москве Джон Салливан покинул Министерство иностранных дел России, не прокомментировав РИА Новости цели своего визита. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:15
2022-05-11T17:06
сша
в мире
джон салливан
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан покинул Министерство иностранных дел России, не прокомментировав РИА Новости цели своего визита.Дипломат пробыл в ведомстве менее 20 минут.На минувшей неделе президент США Джо Байден объявил о предоставлении Киеву дополнительных 39 с лишним миллиардов долларов военной помощи.
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сша, в мире, джон салливан, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:15 11.05.2022 (обновлено: 17:06 11.05.2022)
 
Посол США Салливан покинул МИД без комментариев о своем визите

Посол США Салливан покинул МИД, не прокомментировав свой визит

© AP Photo / Pavel GolovkinПосол США в России Джон Салливан
Посол США в России Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin
Посол США в России Джон Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан покинул Министерство иностранных дел России, не прокомментировав РИА Новости цели своего визита.
Дипломат пробыл в ведомстве менее 20 минут.
На минувшей неделе президент США Джо Байден объявил о предоставлении Киеву дополнительных 39 с лишним миллиардов долларов военной помощи.
Нефтяная платформа в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 08:00
США стоят на пороге уничтожения нефтедоллара своими руками
 
СШАВ миреДжон СалливанРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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