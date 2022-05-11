https://ria.ru/20220511/posol-1787924737.html

Посол США Салливан покинул МИД без комментариев о своем визите

Посол США Салливан покинул МИД без комментариев о своем визите - РИА Новости, 11.05.2022

Посол США Салливан покинул МИД без комментариев о своем визите

Посол США в Москве Джон Салливан покинул Министерство иностранных дел России, не прокомментировав РИА Новости цели своего визита. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:15

2022-05-11T15:15

2022-05-11T17:06

сша

в мире

джон салливан

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан покинул Министерство иностранных дел России, не прокомментировав РИА Новости цели своего визита.Дипломат пробыл в ведомстве менее 20 минут.На минувшей неделе президент США Джо Байден объявил о предоставлении Киеву дополнительных 39 с лишним миллиардов долларов военной помощи.

https://ria.ru/20220511/ssha-1787778126.html

сша

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, джон салливан, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)