https://ria.ru/20220511/posol-1787924737.html
Посол США Салливан покинул МИД без комментариев о своем визите
Посол США Салливан покинул МИД без комментариев о своем визите - РИА Новости, 11.05.2022
Посол США Салливан покинул МИД без комментариев о своем визите
Посол США в Москве Джон Салливан покинул Министерство иностранных дел России, не прокомментировав РИА Новости цели своего визита. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:15
2022-05-11T15:15
2022-05-11T17:06
сша
в мире
джон салливан
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан покинул Министерство иностранных дел России, не прокомментировав РИА Новости цели своего визита.Дипломат пробыл в ведомстве менее 20 минут.На минувшей неделе президент США Джо Байден объявил о предоставлении Киеву дополнительных 39 с лишним миллиардов долларов военной помощи.
https://ria.ru/20220511/ssha-1787778126.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, джон салливан, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:15 11.05.2022 (обновлено: 17:06 11.05.2022)
Посол США Салливан покинул МИД без комментариев о своем визите
Посол США Салливан покинул МИД, не прокомментировав свой визит