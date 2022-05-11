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Посол Польши в России прибыл в МИД

Посол Польши в России прибыл в МИД - РИА Новости, 11.05.2022

Посол Польши в России прибыл в МИД

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский прибыл в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:12

2022-05-11T15:12

2022-05-11T15:20

политика

польша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол Польши в России Кшиштоф Краевский прибыл в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.Посол приехал в МИД после сообщений о том, что его вызвали в российское министерство иностранных дел, он прибыл в районе 15:00 на Audi с дипломатическими номерами. К зданию МИД он прибыл одновременно с послом США Джоном Салливаном.

польша

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, польша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)