https://ria.ru/20220511/posol-1787923891.html
Посол Польши в России прибыл в МИД
Посол Польши в России прибыл в МИД - РИА Новости, 11.05.2022
Посол Польши в России прибыл в МИД
Посол Польши в России Кшиштоф Краевский прибыл в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:12
2022-05-11T15:12
2022-05-11T15:20
политика
польша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол Польши в России Кшиштоф Краевский прибыл в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.Посол приехал в МИД после сообщений о том, что его вызвали в российское министерство иностранных дел, он прибыл в районе 15:00 на Audi с дипломатическими номерами. К зданию МИД он прибыл одновременно с послом США Джоном Салливаном.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, польша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:12 11.05.2022 (обновлено: 15:20 11.05.2022)
Посол Польши в России прибыл в МИД
Польский посол Кшиштоф Краевский прибыл в МИД России после нападения на Андреева в Варшаве
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол Польши в России Кшиштоф Краевский прибыл в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Посол приехал в МИД после сообщений о том, что его вызвали в российское министерство иностранных дел, он прибыл в районе 15:00 на Audi с дипломатическими номерами. К зданию МИД он прибыл одновременно с послом США Джоном Салливаном.