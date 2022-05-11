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Посол США в России Салливан прибыл в МИД

Посол США в России Салливан прибыл в МИД - РИА Новости, 11.05.2022

Посол США в России Салливан прибыл в МИД

Посол США в России Джон Салливан прибыл в МИД РФ, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:02

2022-05-11T15:02

2022-05-11T16:53

политика

джон салливан

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

польша

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан прибыл в МИД РФ, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.В МИД РФ он прибыл в районе 15 часов среды, к зданию российского министерства иностранных дел он прибыл одновременно с ранее вызванным в МИД РФ послом Польши Кшифштофом Краевским.

сша

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, джон салливан, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша