https://ria.ru/20220511/posol-1787920003.html
Посол США в России Салливан прибыл в МИД
Посол США в России Салливан прибыл в МИД - РИА Новости, 11.05.2022
Посол США в России Салливан прибыл в МИД
Посол США в России Джон Салливан прибыл в МИД РФ, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:02
2022-05-11T15:02
2022-05-11T16:53
политика
джон салливан
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
польша
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан прибыл в МИД РФ, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.В МИД РФ он прибыл в районе 15 часов среды, к зданию российского министерства иностранных дел он прибыл одновременно с ранее вызванным в МИД РФ послом Польши Кшифштофом Краевским.
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, джон салливан, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша
15:02 11.05.2022 (обновлено: 16:53 11.05.2022)
Посол США в России Салливан прибыл в МИД
Посол США Джон Салливан прибыл в российский МИД