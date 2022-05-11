https://ria.ru/20220511/posol-1787891547.html

Посол Андреев допустил, что нападение на него готовили спецслужбы Польши

Посол Андреев допустил, что нападение на него готовили спецслужбы Польши - РИА Новости, 11.05.2022

Посол Андреев допустил, что нападение на него готовили спецслужбы Польши

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:18

2022-05-11T13:18

2022-05-11T13:23

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польша

варшава

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши."Поверить в то, что это была некая спонтанная акция, не могу. В Польше очень квалифицированные службы охраны правопорядка, службы безопасности. Все это готовилось на протяжении длительного времени, это не просто так. Соответственно, не могу поверить и в то, что подготовка велась без ведома, без контроля со стороны польских соответствующих служб", - сказал посол в эфире Первого канала."Возвращаемся к вопросу, как они могли так подставиться сами и подставить свое руководство", - добавил он.

https://ria.ru/20220511/polsha-1787843891.html

польша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, варшава