https://ria.ru/20220511/posol-1787891547.html
Посол Андреев допустил, что нападение на него готовили спецслужбы Польши
Посол Андреев допустил, что нападение на него готовили спецслужбы Польши - РИА Новости, 11.05.2022
Посол Андреев допустил, что нападение на него готовили спецслужбы Польши
Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:18
2022-05-11T13:18
2022-05-11T13:23
в мире
польша
варшава
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши."Поверить в то, что это была некая спонтанная акция, не могу. В Польше очень квалифицированные службы охраны правопорядка, службы безопасности. Все это готовилось на протяжении длительного времени, это не просто так. Соответственно, не могу поверить и в то, что подготовка велась без ведома, без контроля со стороны польских соответствующих служб", - сказал посол в эфире Первого канала."Возвращаемся к вопросу, как они могли так подставиться сами и подставить свое руководство", - добавил он.
https://ria.ru/20220511/polsha-1787843891.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава
13:18 11.05.2022 (обновлено: 13:23 11.05.2022)
Посол Андреев допустил, что нападение на него готовили спецслужбы Польши
Посол России в Варшаве Андреев допустил, что нападение на него готовили спецслужбы Польши