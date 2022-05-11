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В России начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей 8-17 лет - РИА Новости, 11.05.2022
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В России начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей 8-17 лет
В России начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей 8-17 лет - РИА Новости, 11.05.2022
В России начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей 8-17 лет
Власти окажут помощь малообеспеченным семьям с детьми, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:34
2022-05-11T16:12
общество
михаил мишустин
россия
владимир путин
татьяна голикова
антон котяков
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Власти окажут помощь малообеспеченным семьям с детьми, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Средний размер финансовой помощи составит от шести до 12 тысяч рублей на каждого ребенка.Средства будут перечислять на карты родителей, которые подали заявление через портал госуслуг, МФЦ, Пенсионный фонд, а также с помощью "Почты России".Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову проконтролировать организацию выплат в быстром и удобном для людей порядке. Он также попросил главу Минцифры Максута Шадаева следить, чтобы не было сбоев при отправке заявлений через портал госуслуг.Установить выплату на детей от восьми до 17 лет для семей с низкими доходами предложил Владимир Путин 8 марта. Как впоследствии разъяснили в Минтруда, размер пособия будет ранжироваться и может составить 50, 75 или 100 процентов от суммы прожиточного минимума ребенка в каждом регионе.
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Мишустин о выплате пособия на детей 8-17 лет
Власти РФ получили свыше 2,5 миллиона заявок на помощь семьям с детьми от 8 до 17 лет, речь идет о 3,5 миллионах школьников из малообеспеченных семей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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общество, михаил мишустин, россия, владимир путин, татьяна голикова, антон котяков, социальный навигатор, детские вопросы
14:34 11.05.2022 (обновлено: 16:12 11.05.2022)
 
В России начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей 8-17 лет

Мишустин объявил о начале выплат нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Власти окажут помощь малообеспеченным семьям с детьми, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от восьми до 17 лет для семей с невысокими доходами. <...> Уже поступило свыше 2,5 миллиона заявок на 3,5 миллиона детей", — сообщил председатель правительства.

Средний размер финансовой помощи составит от шести до 12 тысяч рублей на каждого ребенка.
Средства будут перечислять на карты родителей, которые подали заявление через портал госуслуг, МФЦ, Пенсионный фонд, а также с помощью "Почты России".
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Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову проконтролировать организацию выплат в быстром и удобном для людей порядке. Он также попросил главу Минцифры Максута Шадаева следить, чтобы не было сбоев при отправке заявлений через портал госуслуг.
Установить выплату на детей от восьми до 17 лет для семей с низкими доходами предложил Владимир Путин 8 марта. Как впоследствии разъяснили в Минтруда, размер пособия будет ранжироваться и может составить 50, 75 или 100 процентов от суммы прожиточного минимума ребенка в каждом регионе.
 
ОбществоМихаил МишустинРоссияВладимир ПутинТатьяна ГоликоваАнтон КотяковСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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