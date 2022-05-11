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Даты послания Путина Федеральному Собранию пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2022
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Даты послания Путина Федеральному Собранию пока нет, заявил Песков
Даты послания Путина Федеральному Собранию пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2022
Даты послания Путина Федеральному Собранию пока нет, заявил Песков
Даты оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:49
2022-05-11T13:49
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Даты оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, (дата послания президента - ред.) не появилась", - сказал Песков журналистам.
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политика, владимир путин, дмитрий песков
13:49 11.05.2022
 
Даты послания Путина Федеральному Собранию пока нет, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: даты оглашения Путиным послания Федеральному Собранию пока нет

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Даты оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, (дата послания президента - ред.) не появилась", - сказал Песков журналистам.
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