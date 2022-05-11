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Даты послания Путина Федеральному Собранию пока нет, заявил Песков
Даты послания Путина Федеральному Собранию пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2022
Даты послания Путина Федеральному Собранию пока нет, заявил Песков
Даты оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:49
2022-05-11T13:49
2022-05-11T13:49
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Даты оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, (дата послания президента - ред.) не появилась", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий песков
Даты послания Путина Федеральному Собранию пока нет, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: даты оглашения Путиным послания Федеральному Собранию пока нет