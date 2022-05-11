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Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 11.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 11.05.2022
Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гумпомощи
Россия передала на Украину около 19 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T22:56
2022-05-11T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия передала на Украину около 19 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев ."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 866,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 992 гуманитарные акции", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что две акции прошли за сутки в Харьковской области, мирному населению передано 76 тонн гуманитарной помощи."Одиннадцатого мая 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой народной республике, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 260,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.
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в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
22:56 11.05.2022
 
Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ раздают гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ раздают гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ВС РФ раздают гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия передала на Украину около 19 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев .
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 866,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 992 гуманитарные акции", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что две акции прошли за сутки в Харьковской области, мирному населению передано 76 тонн гуманитарной помощи.
"Одиннадцатого мая 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой народной республике, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 260,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.
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