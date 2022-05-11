https://ria.ru/20220511/pomosch-1788015333.html

Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 11.05.2022

Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гумпомощи

Россия передала на Украину около 19 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T22:56

2022-05-11T22:56

2022-05-11T22:56

специальная военная операция на украине

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россия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия передала на Украину около 19 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев ."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 866,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 992 гуманитарные акции", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что две акции прошли за сутки в Харьковской области, мирному населению передано 76 тонн гуманитарной помощи."Одиннадцатого мая 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой народной республике, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 260,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр