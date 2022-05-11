Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гуманитарной помощи
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ раздают гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ раздают гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия передала на Украину около 19 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев .
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 866,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 992 гуманитарные акции", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что две акции прошли за сутки в Харьковской области, мирному населению передано 76 тонн гуманитарной помощи.
"Одиннадцатого мая 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой народной республике, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 260,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.