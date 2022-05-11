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Из Карелии в Донбасс отправили сорок тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 11.05.2022
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Из Карелии в Донбасс отправили сорок тонн гуманитарной помощи
Из Карелии в Донбасс отправили сорок тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 11.05.2022
Из Карелии в Донбасс отправили сорок тонн гуманитарной помощи
Очередную партию гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР отправили из Карелии в среду, сообщает управление пресс-службы главы республики. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:11
2022-05-11T15:22
донбасс
россия
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Очередную партию гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР отправили из Карелии в среду, сообщает управление пресс-службы главы республики."11 мая из Петрозаводска отправилась очередная партия гуманитарной помощи для республик Донбасса. В ее формировании приняли участие неравнодушные жители Карелии, общественные организации, органы власти...", - говорится в сообщении.В частности, из Петрозаводска отправили две фуры по 20 тонн.Кроме того, в этой партии есть канцелярские принадлежности и бытовая химия.Пункты сбора гуманитарной помощи организованы в разных районах Карелии.С учетом сегодняшней партии Карелия отправила на Донбасс 96 тонн гуманитарного груза. В конце апреля республика также направила для включения в "Поезд помощи" вагон с 40 кубометрами пиломатериалов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220508/gumpomosch-1787562338.html
донбасс
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
республика карелия
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донбасс, россия, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, республика карелия
15:11 11.05.2022 (обновлено: 15:22 11.05.2022)
 
Из Карелии в Донбасс отправили сорок тонн гуманитарной помощи

Из Карелии отправили сорок тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкГуманитарная помощь жителям Донбасса
Гуманитарная помощь жителям Донбасса - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Гуманитарная помощь жителям Донбасса. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Очередную партию гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР отправили из Карелии в среду, сообщает управление пресс-службы главы республики.
"11 мая из Петрозаводска отправилась очередная партия гуманитарной помощи для республик Донбасса. В ее формировании приняли участие неравнодушные жители Карелии, общественные организации, органы власти...", - говорится в сообщении.
В частности, из Петрозаводска отправили две фуры по 20 тонн.

"Здесь предметы первой необходимости: это средства гигиены, питание, обувь, одежда. Благодарю жителей республики, некоммерческие организации, бизнес-сообщество − все вместе они участвуют в сборе гуманитарной помощи", - отметил заместитель главы Карелии по внутренней политике Игорь Корсаков.

Кроме того, в этой партии есть канцелярские принадлежности и бытовая химия.
Пункты сбора гуманитарной помощи организованы в разных районах Карелии.
С учетом сегодняшней партии Карелия отправила на Донбасс 96 тонн гуманитарного груза. В конце апреля республика также направила для включения в "Поезд помощи" вагон с 40 кубометрами пиломатериалов.
Военнослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 21:57Специальная военная операция на Украине
Россия со 2 марта доставила на Украину более 18,5 тысячи тонн гумпомощи
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.05.2022
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