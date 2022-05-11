15:11 11.05.2022 (обновлено: 15:22 11.05.2022)
Из Карелии в Донбасс отправили сорок тонн гуманитарной помощи
Из Карелии отправили сорок тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса
Гуманитарная помощь жителям Донбасса. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Очередную партию гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР отправили из Карелии в среду, сообщает управление пресс-службы главы республики.
"11 мая из Петрозаводска отправилась очередная партия гуманитарной помощи для республик Донбасса. В ее формировании приняли участие неравнодушные жители Карелии, общественные организации, органы власти...", - говорится в сообщении.
В частности, из Петрозаводска отправили две фуры по 20 тонн.
"Здесь предметы первой необходимости: это средства гигиены, питание, обувь, одежда. Благодарю жителей республики, некоммерческие организации, бизнес-сообщество − все вместе они участвуют в сборе гуманитарной помощи", - отметил заместитель главы Карелии по внутренней политике Игорь Корсаков.
Кроме того, в этой партии есть канцелярские принадлежности и бытовая химия.
Пункты сбора гуманитарной помощи организованы в разных районах Карелии.
С учетом сегодняшней партии Карелия отправила на Донбасс 96 тонн гуманитарного груза. В конце апреля республика также направила для включения в "Поезд помощи" вагон с 40 кубометрами пиломатериалов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.