https://ria.ru/20220511/pomosch-1787817714.html

Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на рекордную сумму

Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на рекордную сумму - РИА Новости, 11.05.2022

Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на рекордную сумму

Палата представителей конгресса США утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 миллиардов долларов,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T04:52

2022-05-11T04:52

2022-05-11T04:56

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

владимир путин

украина

сша

киев

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2635:1482_1920x0_80_0_0_f6adc9997ef67ffc76d41c7ef7a25c5f.jpg

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Палата представителей конгресса США утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.На минувшей неделе президент США Джо Байден объявил о предоставлении дополнительных денег Киеву. Тогда же глава государства напомнил, что выделенные конгрессом средства на такую помощь практически исчерпаны, и призвал законодателей "немедленно" одобрить направленный ранее его администрацией запрос на предоставление Украине новых 33 миллиардов долларов.При этом, как писали ранее крупные американские СМИ, по итогам внутренних дискуссий лидеры конгресса достигли договоренности о выделении 39,8 миллиарда долларов помощи Украине, что практически на семь миллиардов превышает запрошенный президентом США объем средств. По информации различных изданий, расширенный пакет включает дополнительные 3,4 миллиарда на военную помощь и еще столько же — на гуманитарную.Наряду с этим, как отмечается, предложение о финансировании на борьбу с коронавирусом, которое демократы хотели включить в общий пакет, теперь будет рассматриваться отдельно.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/ssha-1787802801.html

украина

сша

киев

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, владимир путин, украина, сша, киев, вашингтон