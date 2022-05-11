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Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на рекордную сумму - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/pomosch-1787817714.html
Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на рекордную сумму
Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на рекордную сумму - РИА Новости, 11.05.2022
Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на рекордную сумму
Палата представителей конгресса США утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 миллиардов долларов,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T04:52
2022-05-11T04:56
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
владимир путин
украина
сша
киев
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Палата представителей конгресса США утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.На минувшей неделе президент США Джо Байден объявил о предоставлении дополнительных денег Киеву. Тогда же глава государства напомнил, что выделенные конгрессом средства на такую помощь практически исчерпаны, и призвал законодателей "немедленно" одобрить направленный ранее его администрацией запрос на предоставление Украине новых 33 миллиардов долларов.При этом, как писали ранее крупные американские СМИ, по итогам внутренних дискуссий лидеры конгресса достигли договоренности о выделении 39,8 миллиарда долларов помощи Украине, что практически на семь миллиардов превышает запрошенный президентом США объем средств. По информации различных изданий, расширенный пакет включает дополнительные 3,4 миллиарда на военную помощь и еще столько же — на гуманитарную.Наряду с этим, как отмечается, предложение о финансировании на борьбу с коронавирусом, которое демократы хотели включить в общий пакет, теперь будет рассматриваться отдельно.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
сша
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в мире, джо байден, владимир путин, украина, сша, киев, вашингтон
04:52 11.05.2022 (обновлено: 04:56 11.05.2022)
 
Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на рекордную сумму

Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на сумму почти в 40 миллиардов долларов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Палата представителей конгресса США утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
На минувшей неделе президент США Джо Байден объявил о предоставлении дополнительных денег Киеву. Тогда же глава государства напомнил, что выделенные конгрессом средства на такую помощь практически исчерпаны, и призвал законодателей "немедленно" одобрить направленный ранее его администрацией запрос на предоставление Украине новых 33 миллиардов долларов.
При этом, как писали ранее крупные американские СМИ, по итогам внутренних дискуссий лидеры конгресса достигли договоренности о выделении 39,8 миллиарда долларов помощи Украине, что практически на семь миллиардов превышает запрошенный президентом США объем средств. По информации различных изданий, расширенный пакет включает дополнительные 3,4 миллиарда на военную помощь и еще столько же — на гуманитарную.
Наряду с этим, как отмечается, предложение о финансировании на борьбу с коронавирусом, которое демократы хотели включить в общий пакет, теперь будет рассматриваться отдельно.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 22:21
США назвали военную помощь Украине "эффективней", чем переговоры с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденВладимир ПутинУкраинаСШАКиевВашингтон
 
 
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