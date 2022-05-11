https://ria.ru/20220511/polsha-1787996875.html

В Москве облили краской табличку посольства Польши после нападения на посла

В Москве облили краской табличку посольства Польши после нападения на посла - РИА Новости, 11.05.2022

В Москве облили краской табличку посольства Польши после нападения на посла

После нападения в День Победы в Варшаве на российского посла Сергея Андреева неизвестные красной краской облили табличку польского посольства в Москве, передает РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T20:23

2022-05-11T20:23

2022-05-11T22:46

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. После нападения в День Победы в Варшаве на российского посла Сергея Андреева неизвестные красной краской облили табличку польского посольства в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Рабочие уже начали смывать краску с таблички. В настоящий момент у здания дипмиссии стоит один охранник, полицейского усиления нет.В посольстве Польши в Москве в разговоре с РИА Новости назвали инцидент "хулиганским поведением" и отказались комментировать произошедшее.В понедельник посол России в Варшаве Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу, и посол с сопровождающими покинули место нападения.Позднее в МИД России заявили, что Москва ждет официальных извинений от властей в Польше в связи с инцидентом и примет решение о реакции на него в зависимости от действий Варшавы.

https://ria.ru/20220511/polsha-1787995139.html

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Уборка у посольства Польши в Москве После нападения на посла РФ 9 мая в Варшаве неизвестные облили красной краской табличку посольства Польши в Москве. Сейчас обстановка на месте спокойная, идет уборка. В посольстве сообщили РИА Новости, что считают инцидент «хулиганским поведением». 2022-05-11T20:23 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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