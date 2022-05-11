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Посол России в Польше не особо верит, что Варшава "сдаст назад" - РИА Новости, 11.05.2022
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Посол России в Польше не особо верит, что Варшава "сдаст назад"
Посол России в Польше не особо верит, что Варшава "сдаст назад" - РИА Новости, 11.05.2022
Посол России в Польше не особо верит, что Варшава "сдаст назад"
Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что не особо верит в то, что Варшава сдаст назад после призыва Москвы принести извинения из-за инцидента 9 мая. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T20:09
2022-05-11T20:09
в мире
сергей андреев
варшава
россия
польша
день победы
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что не особо верит в то, что Варшава сдаст назад после призыва Москвы принести извинения из-за инцидента 9 мая."Давайте дождемся реакции. Я не особо верю в то, что польская сторона сдаст назад. Ведь уже заявили свою позицию. Ну мало ли. Всяко возможно", - сказал он в эфире "Соловьев Live".Ранее в российском МИД заявили, что Москва ждет официальных извинений от властей в Польше в связи с инцидентом 9 мая и примет решение о реакции на него в зависимости от действий Варшавы.В понедельник, 9 мая, посол РФ в Варшаве Сергей Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.
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в мире, сергей андреев, варшава, россия, польша, день победы
20:09 11.05.2022
 
Посол России в Польше не особо верит, что Варшава "сдаст назад"

Сергей Андреев не особо верит, что Варшава "сдаст назад" после призыва МИД извиниться

© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что не особо верит в то, что Варшава сдаст назад после призыва Москвы принести извинения из-за инцидента 9 мая.
"Давайте дождемся реакции. Я не особо верю в то, что польская сторона сдаст назад. Ведь уже заявили свою позицию. Ну мало ли. Всяко возможно", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 17:19В России
Россия потребовала от Польши извинений за инцидент в День Победы
Ранее в российском МИД заявили, что Москва ждет официальных извинений от властей в Польше в связи с инцидентом 9 мая и примет решение о реакции на него в зависимости от действий Варшавы.
В понедельник, 9 мая, посол РФ в Варшаве Сергей Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.
 
В миреСергей АндреевВаршаваРоссияПольшаДень Победы
 
 
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