https://ria.ru/20220511/polsha-1787995139.html

Посол России в Польше не особо верит, что Варшава "сдаст назад"

Посол России в Польше не особо верит, что Варшава "сдаст назад" - РИА Новости, 11.05.2022

Посол России в Польше не особо верит, что Варшава "сдаст назад"

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что не особо верит в то, что Варшава сдаст назад после призыва Москвы принести извинения из-за инцидента 9 мая. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T20:09

2022-05-11T20:09

2022-05-11T20:09

в мире

сергей андреев

варшава

россия

польша

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:404:2923:2048_1920x0_80_0_0_4c5c4361f5770e3cf9be4c32b0aa5234.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что не особо верит в то, что Варшава сдаст назад после призыва Москвы принести извинения из-за инцидента 9 мая."Давайте дождемся реакции. Я не особо верю в то, что польская сторона сдаст назад. Ведь уже заявили свою позицию. Ну мало ли. Всяко возможно", - сказал он в эфире "Соловьев Live".Ранее в российском МИД заявили, что Москва ждет официальных извинений от властей в Польше в связи с инцидентом 9 мая и примет решение о реакции на него в зависимости от действий Варшавы.В понедельник, 9 мая, посол РФ в Варшаве Сергей Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220511/rossiya-1787960671.html

варшава

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей андреев, варшава, россия, польша, день победы