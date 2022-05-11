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МИД потребовал от властей Польши извинений за нападение на посла 9 мая - РИА Новости, 11.05.2022
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МИД потребовал от властей Польши извинений за нападение на посла 9 мая
МИД потребовал от властей Польши извинений за нападение на посла 9 мая - РИА Новости, 11.05.2022
МИД потребовал от властей Польши извинений за нападение на посла 9 мая
Посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского вызвали в российский МИД и потребовали извинений за нападение поляков на главу российской дипмиссии в Варшаве,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:10
2022-05-11T17:51
в мире
сергей андреев
польша
россия
день победы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского вызвали в российский МИД и потребовали извинений за нападение поляков на главу российской дипмиссии в Варшаве, сообщило ведомство на своем сайте.Москва расценивает этот инцидент как грубое нарушение Венской конвенции. В МИД подчеркнули, что Польша не выполнила одно из главных обязательств — не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов."Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше", — говорится в заявлении.Дальнейшие шаги России будут зависеть от реакции Варшавы на это требование, добавили в министерстве.Девятого мая российский посол Сергей Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов-освободителей в Варшаве, чтоб возложить венки в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На кладбище Андрееву преградили путь агрессивно настроенные поляки и украинцы, которые выкрикивали оскорбительные лозунги, а затем облили его красной жидкостью (позже выяснилось, что это был сироп). Через некоторое время на месте появились полицейские, в сопровождении которых посол вынужденно покинул кладбище. Сам мемориал вандалы разрисовали нецензурными надписями.По словам Андреева, ни он сам, ни сопровождавшие его сотрудники посольства не пострадали. При этом извинений от польских властей не последовало, добавил дипломат.
https://ria.ru/20220511/posol-1787891547.html
https://ria.ru/20220511/polsha-1787843891.html
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в мире, сергей андреев, польша, россия, день победы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:10 11.05.2022 (обновлено: 17:51 11.05.2022)
 
МИД потребовал от властей Польши извинений за нападение на посла 9 мая

Российский МИД потребовал от Польши извинений за нападение на посла Андреева 9 мая

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского вызвали в российский МИД и потребовали извинений за нападение поляков на главу российской дипмиссии в Варшаве, сообщило ведомство на своем сайте.
Москва расценивает этот инцидент как грубое нарушение Венской конвенции. В МИД подчеркнули, что Польша не выполнила одно из главных обязательств — не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов.
"Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше", — говорится в заявлении.
Дальнейшие шаги России будут зависеть от реакции Варшавы на это требование, добавили в министерстве.
Посол России в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 13:18
Посол Андреев допустил, что нападение на него готовили спецслужбы Польши
Девятого мая российский посол Сергей Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов-освободителей в Варшаве, чтоб возложить венки в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На кладбище Андрееву преградили путь агрессивно настроенные поляки и украинцы, которые выкрикивали оскорбительные лозунги, а затем облили его красной жидкостью (позже выяснилось, что это был сироп). Через некоторое время на месте появились полицейские, в сопровождении которых посол вынужденно покинул кладбище. Сам мемориал вандалы разрисовали нецензурными надписями.
По словам Андреева, ни он сам, ни сопровождавшие его сотрудники посольства не пострадали. При этом извинений от польских властей не последовало, добавил дипломат.
Варшава - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 10:29
В канцелярии премьера Польши считают, что все дипломаты должны иметь защиту
 
В миреСергей АндреевПольшаРоссияДень ПобедыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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