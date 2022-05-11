https://ria.ru/20220511/polsha-1787940328.html

МИД потребовал от властей Польши извинений за нападение на посла 9 мая

МИД потребовал от властей Польши извинений за нападение на посла 9 мая - РИА Новости, 11.05.2022

МИД потребовал от властей Польши извинений за нападение на посла 9 мая

Посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского вызвали в российский МИД и потребовали извинений за нападение поляков на главу российской дипмиссии в Варшаве,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:10

2022-05-11T16:10

2022-05-11T17:51

в мире

сергей андреев

польша

россия

день победы

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского вызвали в российский МИД и потребовали извинений за нападение поляков на главу российской дипмиссии в Варшаве, сообщило ведомство на своем сайте.Москва расценивает этот инцидент как грубое нарушение Венской конвенции. В МИД подчеркнули, что Польша не выполнила одно из главных обязательств — не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов."Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше", — говорится в заявлении.Дальнейшие шаги России будут зависеть от реакции Варшавы на это требование, добавили в министерстве.Девятого мая российский посол Сергей Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов-освободителей в Варшаве, чтоб возложить венки в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На кладбище Андрееву преградили путь агрессивно настроенные поляки и украинцы, которые выкрикивали оскорбительные лозунги, а затем облили его красной жидкостью (позже выяснилось, что это был сироп). Через некоторое время на месте появились полицейские, в сопровождении которых посол вынужденно покинул кладбище. Сам мемориал вандалы разрисовали нецензурными надписями.По словам Андреева, ни он сам, ни сопровождавшие его сотрудники посольства не пострадали. При этом извинений от польских властей не последовало, добавил дипломат.

https://ria.ru/20220511/posol-1787891547.html

https://ria.ru/20220511/polsha-1787843891.html

польша

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сергей андреев, польша, россия, день победы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)