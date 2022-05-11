https://ria.ru/20220511/polsha-1787911911.html

МИД вызвал посла Польши в Москве Краевского

МИД вызвал посла Польши в Москве Краевского - РИА Новости, 11.05.2022

МИД вызвал посла Польши в Москве Краевского

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевски вызван в МИД России, сообщил журналистам министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:31

2022-05-11T14:31

2022-05-11T14:50

польша

в мире

сергей андреев

россия

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ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевски вызван в МИД России, сообщил журналистам министр иностранных дел Польши Збигнев Рау."Что касается наших отношений с Российской Федерацией, то мы знаем, что польского посла в Москве вызвали в российский МИД", - сказал Рау. Он не стал делиться предположениями о причинах вызова посла.В понедельник посол РФ в Варшаве Сергей Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.

https://ria.ru/20220511/posol-1787891547.html

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, в мире, сергей андреев, россия