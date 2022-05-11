14:31 11.05.2022 (обновлено: 14:50 11.05.2022)
МИД вызвал посла Польши в Москве Краевского
Посла Польши в Москве Краевского вызвали в МИД
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг Польши на территории посольства Польши в Москве
Флаг Польши на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевски вызван в МИД России, сообщил журналистам министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
"Что касается наших отношений с Российской Федерацией, то мы знаем, что польского посла в Москве вызвали в российский МИД", - сказал Рау. Он не стал делиться предположениями о причинах вызова посла.
В понедельник посол РФ в Варшаве Сергей Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.