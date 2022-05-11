Рейтинг@Mail.ru
МИД вызвал посла Польши в Москве Краевского - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/polsha-1787911911.html
МИД вызвал посла Польши в Москве Краевского
МИД вызвал посла Польши в Москве Краевского - РИА Новости, 11.05.2022
МИД вызвал посла Польши в Москве Краевского
Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевски вызван в МИД России, сообщил журналистам министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:31
2022-05-11T14:50
польша
в мире
сергей андреев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151731/10/1517311004_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff99448565f012ed0dfddd4df6370606.jpg
ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевски вызван в МИД России, сообщил журналистам министр иностранных дел Польши Збигнев Рау."Что касается наших отношений с Российской Федерацией, то мы знаем, что польского посла в Москве вызвали в российский МИД", - сказал Рау. Он не стал делиться предположениями о причинах вызова посла.В понедельник посол РФ в Варшаве Сергей Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.
https://ria.ru/20220511/posol-1787891547.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151731/10/1517311004_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6a9a314b8e55748228b3d915ab2a2bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, в мире, сергей андреев, россия
14:31 11.05.2022 (обновлено: 14:50 11.05.2022)
 
МИД вызвал посла Польши в Москве Краевского

Посла Польши в Москве Краевского вызвали в МИД

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг Польши на территории посольства Польши в Москве
Флаг Польши на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Флаг Польши на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевски вызван в МИД России, сообщил журналистам министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
"Что касается наших отношений с Российской Федерацией, то мы знаем, что польского посла в Москве вызвали в российский МИД", - сказал Рау. Он не стал делиться предположениями о причинах вызова посла.
В понедельник посол РФ в Варшаве Сергей Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.
Посол России в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 13:18
Посол Андреев допустил, что нападение на него готовили спецслужбы Польши
 
ПольшаВ миреСергей АндреевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала