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В канцелярии премьера Польши считают, что все дипломаты должны иметь защиту - РИА Новости, 11.05.2022
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В канцелярии премьера Польши считают, что все дипломаты должны иметь защиту
В канцелярии премьера Польши считают, что все дипломаты должны иметь защиту - РИА Новости, 11.05.2022
В канцелярии премьера Польши считают, что все дипломаты должны иметь защиту
Каждый дипломат должен иметь защиту в Польше, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:29
2022-05-11T10:29
в мире
польша
россия
сергей андреев
мид польши
варшава
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ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Каждый дипломат должен иметь защиту в Польше, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио.В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве."Я исхожу из того, что каждый дипломат должен иметь на территории Польши соответствующую защиту", - сказал Дворчик. При этом он отметил, что Польша пока не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией. "Польша является одной из стран, которая выдворила больше всего российских дипломатов. По нашему мнению, определенные каналы коммуникации нужно поддерживать, а также возможность дальнейших действий и дальнейших эскалационных шагов нужно себе всегда оставлять", - сказал Дворчик.В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении нескольких дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги.Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией. Рядом завязалось несколько потасовок. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.Российская дипмиссия в День победы в Великой Отечественной войне, как и каждый год, намеревалась провести акцию "Бессмертный полк" и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат, соответствующее письмо было направлено в мэрию Варшавы. При этом в посольстве РФ проинформировали, что МИД Польши нотой не рекомендовал дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также акции "Бессмертный полк".Следственный комитет России сразу после инцидента заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20220509/napadenie-1787661076.html
https://ria.ru/20220509/provokatsiya-1787657078.html
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в мире, польша, россия, сергей андреев, мид польши, варшава
10:29 11.05.2022
 
В канцелярии премьера Польши считают, что все дипломаты должны иметь защиту

Глава канцелярии премьера Польши Дворчик: каждый дипломат в стране должен иметь защиту

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Каждый дипломат должен иметь защиту в Польше, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио.
В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
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"Я исхожу из того, что каждый дипломат должен иметь на территории Польши соответствующую защиту", - сказал Дворчик. При этом он отметил, что Польша пока не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией. "Польша является одной из стран, которая выдворила больше всего российских дипломатов. По нашему мнению, определенные каналы коммуникации нужно поддерживать, а также возможность дальнейших действий и дальнейших эскалационных шагов нужно себе всегда оставлять", - сказал Дворчик.
В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении нескольких дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги.
Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией. Рядом завязалось несколько потасовок. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.
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Российская дипмиссия в День победы в Великой Отечественной войне, как и каждый год, намеревалась провести акцию "Бессмертный полк" и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат, соответствующее письмо было направлено в мэрию Варшавы. При этом в посольстве РФ проинформировали, что МИД Польши нотой не рекомендовал дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также акции "Бессмертный полк".
Следственный комитет России сразу после инцидента заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности.
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