https://ria.ru/20220511/polsha-1787843891.html

В канцелярии премьера Польши считают, что все дипломаты должны иметь защиту

В канцелярии премьера Польши считают, что все дипломаты должны иметь защиту - РИА Новости, 11.05.2022

В канцелярии премьера Польши считают, что все дипломаты должны иметь защиту

Каждый дипломат должен иметь защиту в Польше, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:29

2022-05-11T10:29

2022-05-11T10:29

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ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Каждый дипломат должен иметь защиту в Польше, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио.В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве."Я исхожу из того, что каждый дипломат должен иметь на территории Польши соответствующую защиту", - сказал Дворчик. При этом он отметил, что Польша пока не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией. "Польша является одной из стран, которая выдворила больше всего российских дипломатов. По нашему мнению, определенные каналы коммуникации нужно поддерживать, а также возможность дальнейших действий и дальнейших эскалационных шагов нужно себе всегда оставлять", - сказал Дворчик.В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении нескольких дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги.Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией. Рядом завязалось несколько потасовок. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.Российская дипмиссия в День победы в Великой Отечественной войне, как и каждый год, намеревалась провести акцию "Бессмертный полк" и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат, соответствующее письмо было направлено в мэрию Варшавы. При этом в посольстве РФ проинформировали, что МИД Польши нотой не рекомендовал дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также акции "Бессмертный полк".Следственный комитет России сразу после инцидента заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20220509/napadenie-1787661076.html

https://ria.ru/20220509/provokatsiya-1787657078.html

https://ria.ru/20220509/polsha-1787666264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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