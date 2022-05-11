https://ria.ru/20220511/polozhenie-1787899092.html

В России не планируется вводить военное положение, заявил Песков

В России не планируется вводить военное положение, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2022

В России не планируется вводить военное положение, заявил Песков

На территории России и в регионах не будут вводить военное положение из-за ситуации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:43

2022-05-11T13:43

2022-05-11T15:19

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_7e6cd2c72f40cd045cd1a7e57fb625da.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. На территории России и в регионах не будут вводить военное положение из-за ситуации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что Владимир Путин якобы может ввести военное положение в России, что предполагает перевод промышленности на военные рельсы.Западные политики и СМИ не в первый распространяют подобные слухи. Так, в конце апреля министр обороны Великобритании в эфире телеканала LBC заявил, что российский лидер якобы планирует объявить всеобщую мобилизацию в День Победы. Позднее похожую информацию распространили британская газета Daily Mail и американский телеканал CNN.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/chelovechnost-1787542611.html

https://ria.ru/20220511/kriminal-1787024966.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр