13:43 11.05.2022 (обновлено: 15:19 11.05.2022)
В России не планируется вводить военное положение, заявил Песков
Пресс-секретарь Путина Песков опроверг планы по введению военного положения в России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. На территории России и в регионах не будут вводить военное положение из-за ситуации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, этого в планах нет", — отметил чиновник.
Ранее глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что Владимир Путин якобы может ввести военное положение в России, что предполагает перевод промышленности на военные рельсы.
Западные политики и СМИ не в первый распространяют подобные слухи. Так, в конце апреля министр обороны Великобритании в эфире телеканала LBC заявил, что российский лидер якобы планирует объявить всеобщую мобилизацию в День Победы. Позднее похожую информацию распространили британская газета Daily Mail и американский телеканал CNN.
9 мая, 08:00Пришло время повторить
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.