https://ria.ru/20220511/politika-1787903044.html

В Кремле заявили, что внутриполитическая ситуация в России стабильна

В Кремле заявили, что внутриполитическая ситуация в России стабильна - РИА Новости, 11.05.2022

В Кремле заявили, что внутриполитическая ситуация в России стабильна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о планах Запада по госперевороту в РФ, сказал, что внутриполитическая обстановка в РФ... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:56

2022-05-11T13:56

2022-05-11T13:56

россия

общество

владимир путин

дмитрий песков

сергей глазьев

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о планах Запада по госперевороту в РФ, сказал, что внутриполитическая обстановка в РФ стабильная, и подчеркнул, что не знает, на чем такие заявления основаны.Бывший советник президента Сергей Глазьев ранее заявил, что Запад готовит в России государственный переворот. В среду журналисты задали Пескову вопрос, разделяется ли это мнение в Кремле и как оценивается внутриполитическая обстановка в России."Как стабильную. Я не знаю, к сожалению, на чем основывается такие выводы, поэтому ничего не могу вам сказать", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20220511/poslanie-1787900984.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, дмитрий песков, сергей глазьев