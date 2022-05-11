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В Кремле заявили, что внутриполитическая ситуация в России стабильна - РИА Новости, 11.05.2022
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В Кремле заявили, что внутриполитическая ситуация в России стабильна
В Кремле заявили, что внутриполитическая ситуация в России стабильна - РИА Новости, 11.05.2022
В Кремле заявили, что внутриполитическая ситуация в России стабильна
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о планах Запада по госперевороту в РФ, сказал, что внутриполитическая обстановка в РФ... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:56
2022-05-11T13:56
россия
общество
владимир путин
дмитрий песков
сергей глазьев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о планах Запада по госперевороту в РФ, сказал, что внутриполитическая обстановка в РФ стабильная, и подчеркнул, что не знает, на чем такие заявления основаны.Бывший советник президента Сергей Глазьев ранее заявил, что Запад готовит в России государственный переворот. В среду журналисты задали Пескову вопрос, разделяется ли это мнение в Кремле и как оценивается внутриполитическая обстановка в России."Как стабильную. Я не знаю, к сожалению, на чем основывается такие выводы, поэтому ничего не могу вам сказать", - подчеркнул Песков.
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россия, общество, владимир путин, дмитрий песков, сергей глазьев
13:56 11.05.2022
 
В Кремле заявили, что внутриполитическая ситуация в России стабильна

Пресс-секретарь Песков: внутриполитическая ситуация в России оценивается как стабильная

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о планах Запада по госперевороту в РФ, сказал, что внутриполитическая обстановка в РФ стабильная, и подчеркнул, что не знает, на чем такие заявления основаны.
Бывший советник президента Сергей Глазьев ранее заявил, что Запад готовит в России государственный переворот. В среду журналисты задали Пескову вопрос, разделяется ли это мнение в Кремле и как оценивается внутриполитическая обстановка в России.
"Как стабильную. Я не знаю, к сожалению, на чем основывается такие выводы, поэтому ничего не могу вам сказать", - подчеркнул Песков.
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