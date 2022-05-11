https://ria.ru/20220511/pokushenie-1787948154.html
Житель Красногорска хотел с помощью 17-летней любовницы убить жену
Житель Красногорска хотел с помощью 17-летней любовницы убить жену - РИА Новости, 11.05.2022
Житель Красногорска хотел с помощью 17-летней любовницы убить жену
Житель Красногорска, решив избавиться от жены, привлек к подготовке к убийству 17-летнюю подружку, от которой у него есть ребенок, и знакомого парня, однако те... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:37
2022-05-11T16:37
2022-05-11T16:37
происшествия
россия
красногорск
московская область (подмосковье)
ирина волк
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Житель Красногорска, решив избавиться от жены, привлек к подготовке к убийству 17-летнюю подружку, от которой у него есть ребенок, и знакомого парня, однако те обратились к правоохранителям, сообщают МВД России и подмосковный главк СК РФ.Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские "предотвратили убийство жительницы Красногорска и задержали подозреваемого – ее супруга".По ее словам, в апреле 30-летний мужчина решил организовать убийство своей жены. В поисках соучастников он обратился к знакомому молодому человеку и 17-летней девушке, с которой состоял в близких отношениях. Склоняя ее к преступлению, он угрожал ей и шантажировал тем, что отберет их общего ребенка. О готовящемся преступлении стало известно полицейским, и злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору)."Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, мужчину, который вознамерился убить супругу "на почве личных неприязненных отношений", сдали его несостоявшиеся подельники, "осознавая противоправность намерений обвиняемого".
https://ria.ru/20220429/ubiystvo-1786271387.html
https://ria.ru/20220511/prestuplenie-1787816231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красногорск, московская область (подмосковье), ирина волк, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Житель Красногорска хотел с помощью 17-летней любовницы убить жену
В Красногорске задержали мужчину, хотевшего убить жену с помощью 17-летней любовницы