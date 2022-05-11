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Житель Красногорска хотел с помощью 17-летней любовницы убить жену - РИА Новости, 11.05.2022
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Житель Красногорска хотел с помощью 17-летней любовницы убить жену
Житель Красногорска хотел с помощью 17-летней любовницы убить жену - РИА Новости, 11.05.2022
Житель Красногорска хотел с помощью 17-летней любовницы убить жену
Житель Красногорска, решив избавиться от жены, привлек к подготовке к убийству 17-летнюю подружку, от которой у него есть ребенок, и знакомого парня, однако те... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:37
2022-05-11T16:37
происшествия
россия
красногорск
московская область (подмосковье)
ирина волк
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Житель Красногорска, решив избавиться от жены, привлек к подготовке к убийству 17-летнюю подружку, от которой у него есть ребенок, и знакомого парня, однако те обратились к правоохранителям, сообщают МВД России и подмосковный главк СК РФ.Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские "предотвратили убийство жительницы Красногорска и задержали подозреваемого – ее супруга".По ее словам, в апреле 30-летний мужчина решил организовать убийство своей жены. В поисках соучастников он обратился к знакомому молодому человеку и 17-летней девушке, с которой состоял в близких отношениях. Склоняя ее к преступлению, он угрожал ей и шантажировал тем, что отберет их общего ребенка. О готовящемся преступлении стало известно полицейским, и злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору)."Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, мужчину, который вознамерился убить супругу "на почве личных неприязненных отношений", сдали его несостоявшиеся подельники, "осознавая противоправность намерений обвиняемого".
https://ria.ru/20220429/ubiystvo-1786271387.html
https://ria.ru/20220511/prestuplenie-1787816231.html
россия
красногорск
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происшествия, россия, красногорск, московская область (подмосковье), ирина волк, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:37 11.05.2022
 
Житель Красногорска хотел с помощью 17-летней любовницы убить жену

В Красногорске задержали мужчину, хотевшего убить жену с помощью 17-летней любовницы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Житель Красногорска, решив избавиться от жены, привлек к подготовке к убийству 17-летнюю подружку, от которой у него есть ребенок, и знакомого парня, однако те обратились к правоохранителям, сообщают МВД России и подмосковный главк СК РФ.
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские "предотвратили убийство жительницы Красногорска и задержали подозреваемого – ее супруга".
В поселке городского типа Бисерть в Свердловской области мужчина убил жену и ее друга - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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СК на Урале обвинил мужчину в убийстве жены и ее любовника
По ее словам, в апреле 30-летний мужчина решил организовать убийство своей жены. В поисках соучастников он обратился к знакомому молодому человеку и 17-летней девушке, с которой состоял в близких отношениях. Склоняя ее к преступлению, он угрожал ей и шантажировал тем, что отберет их общего ребенка. О готовящемся преступлении стало известно полицейским, и злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору).
"Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
По ее словам, мужчину, который вознамерился убить супругу "на почве личных неприязненных отношений", сдали его несостоявшиеся подельники, "осознавая противоправность намерений обвиняемого".
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ПроисшествияРоссияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Ирина ВолкОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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