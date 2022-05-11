https://ria.ru/20220511/poklonskaya-1787946697.html

Поклонская рассказала, сколько будет работать в Россотрудничестве

Поклонская рассказала, сколько будет работать в Россотрудничестве - РИА Новости, 11.05.2022

Поклонская рассказала, сколько будет работать в Россотрудничестве

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что намерена работать на этом посту столько, сколько ей позволит руководство организации. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:32

2022-05-11T16:32

2022-05-11T16:32

в мире

украина

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

наталья поклонская

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что намерена работать на этом посту столько, сколько ей позволит руководство организации."Я собираюсь работать столько, сколько мне позволит руководство. Потому что находясь в государственной должности я могу помогать людям. Сейчас занимаюсь организацией доставки нуждающимся в гуманитарной помощи, в основном лекарства в Украину", - сказала она в интервью немецкому изданию Der Freitag. По словам Поклонской, также она привлекает внимание всех международных правозащитных организаций к положению пленных на Украине.Ранее после ее критических слов в отношении буквы Z, одного из неофициальных символов спецоперации, глава Россотрудничества заявил, что в отношении замглавы ведомства будут сделаны выводы.

https://ria.ru/20220420/poklonskaya-1784466809.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская, ситуация в днр и лнр