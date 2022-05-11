https://ria.ru/20220511/poklonskaya-1787946697.html
Поклонская рассказала, сколько будет работать в Россотрудничестве
Поклонская рассказала, сколько будет работать в Россотрудничестве - РИА Новости, 11.05.2022
Поклонская рассказала, сколько будет работать в Россотрудничестве
Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что намерена работать на этом посту столько, сколько ей позволит руководство организации. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:32
2022-05-11T16:32
2022-05-11T16:32
в мире
украина
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
наталья поклонская
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что намерена работать на этом посту столько, сколько ей позволит руководство организации."Я собираюсь работать столько, сколько мне позволит руководство. Потому что находясь в государственной должности я могу помогать людям. Сейчас занимаюсь организацией доставки нуждающимся в гуманитарной помощи, в основном лекарства в Украину", - сказала она в интервью немецкому изданию Der Freitag. По словам Поклонской, также она привлекает внимание всех международных правозащитных организаций к положению пленных на Украине.Ранее после ее критических слов в отношении буквы Z, одного из неофициальных символов спецоперации, глава Россотрудничества заявил, что в отношении замглавы ведомства будут сделаны выводы.
https://ria.ru/20220420/poklonskaya-1784466809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская, ситуация в днр и лнр
Поклонская рассказала, сколько будет работать в Россотрудничестве
Поклонская заявила, что будет работать в Россотрудничестве, пока позволяет руководство