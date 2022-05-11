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Поклонская рассказала, сколько будет работать в Россотрудничестве - РИА Новости, 11.05.2022
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Поклонская рассказала, сколько будет работать в Россотрудничестве
Поклонская рассказала, сколько будет работать в Россотрудничестве - РИА Новости, 11.05.2022
Поклонская рассказала, сколько будет работать в Россотрудничестве
Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что намерена работать на этом посту столько, сколько ей позволит руководство организации. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:32
2022-05-11T16:32
в мире
украина
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
наталья поклонская
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что намерена работать на этом посту столько, сколько ей позволит руководство организации."Я собираюсь работать столько, сколько мне позволит руководство. Потому что находясь в государственной должности я могу помогать людям. Сейчас занимаюсь организацией доставки нуждающимся в гуманитарной помощи, в основном лекарства в Украину", - сказала она в интервью немецкому изданию Der Freitag. По словам Поклонской, также она привлекает внимание всех международных правозащитных организаций к положению пленных на Украине.Ранее после ее критических слов в отношении буквы Z, одного из неофициальных символов спецоперации, глава Россотрудничества заявил, что в отношении замглавы ведомства будут сделаны выводы.
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украина
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в мире, украина, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская, ситуация в днр и лнр
16:32 11.05.2022
 
Поклонская рассказала, сколько будет работать в Россотрудничестве

Поклонская заявила, что будет работать в Россотрудничестве, пока позволяет руководство

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Наталья Поклонская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что намерена работать на этом посту столько, сколько ей позволит руководство организации.
"Я собираюсь работать столько, сколько мне позволит руководство. Потому что находясь в государственной должности я могу помогать людям. Сейчас занимаюсь организацией доставки нуждающимся в гуманитарной помощи, в основном лекарства в Украину", - сказала она в интервью немецкому изданию Der Freitag. По словам Поклонской, также она привлекает внимание всех международных правозащитных организаций к положению пленных на Украине.
Ранее после ее критических слов в отношении буквы Z, одного из неофициальных символов спецоперации, глава Россотрудничества заявил, что в отношении замглавы ведомства будут сделаны выводы.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 12:53
Глава Россотрудничества отреагировал на слова Поклонской о спецоперации
 
В миреУкраинаРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Наталья ПоклонскаяСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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