https://ria.ru/20220511/pogoda-1787824635.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 11.05.2022

Москвичам рассказали о погоде в среду

Потепление до плюс 17 и без осадков ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T08:11

2022-05-11T08:11

2022-05-11T08:11

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

центр "фобос"

елена волосюк

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Потепление до плюс 17 и без осадков ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня в столичном регионе начнет усиливаться антициклон с запада. Он принесет нам улучшение погодных условий. В течение дня в небе над столицей облаков станет меньше, осадков мы не ждем и можно рассчитывать на потепление до плюс 15-17 градусов, в Подмосковье до плюс 13-17", - сообщила Волосюк.Синоптик также отметила, что ветер будет северо-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в начале дня близко к норме, к вечеру понизится до 743 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220510/veter-1787728417.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

общество, москва, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос", елена волосюк