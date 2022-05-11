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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 11.05.2022
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Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 11.05.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Потепление до плюс 17 и без осадков ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T08:11
2022-05-11T08:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
центр "фобос"
елена волосюк
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Потепление до плюс 17 и без осадков ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня в столичном регионе начнет усиливаться антициклон с запада. Он принесет нам улучшение погодных условий. В течение дня в небе над столицей облаков станет меньше, осадков мы не ждем и можно рассчитывать на потепление до плюс 15-17 градусов, в Подмосковье до плюс 13-17", - сообщила Волосюк.Синоптик также отметила, что ветер будет северо-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в начале дня близко к норме, к вечеру понизится до 743 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос", елена волосюк
08:11 11.05.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик "Фобоса" Волосюк: в Москве в среду ожидается потепление до плюс 17 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Потепление до плюс 17 и без осадков ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня в столичном регионе начнет усиливаться антициклон с запада. Он принесет нам улучшение погодных условий. В течение дня в небе над столицей облаков станет меньше, осадков мы не ждем и можно рассчитывать на потепление до плюс 15-17 градусов, в Подмосковье до плюс 13-17", - сообщила Волосюк.
Синоптик также отметила, что ветер будет северо-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в начале дня близко к норме, к вечеру понизится до 743 миллиметров ртутного столба.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 10:22
Москвичей призвали быть осторожнее на улице из-за порывистого ветра
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ПогодаЦентр "Фобос"Елена Волосюк
 
 
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