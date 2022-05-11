https://ria.ru/20220511/pogoda-1787824635.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 11.05.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Потепление до плюс 17 и без осадков ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T08:11
2022-05-11T08:11
2022-05-11T08:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
центр "фобос"
елена волосюк
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Потепление до плюс 17 и без осадков ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня в столичном регионе начнет усиливаться антициклон с запада. Он принесет нам улучшение погодных условий. В течение дня в небе над столицей облаков станет меньше, осадков мы не ждем и можно рассчитывать на потепление до плюс 15-17 градусов, в Подмосковье до плюс 13-17", - сообщила Волосюк.Синоптик также отметила, что ветер будет северо-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в начале дня близко к норме, к вечеру понизится до 743 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220510/veter-1787728417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос", елена волосюк
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик "Фобоса" Волосюк: в Москве в среду ожидается потепление до плюс 17 градусов